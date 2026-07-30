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Евгения Евсеева
Деньги

Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 47% и составила 334,2 млрд рублей, чистая прибыль — 10,1 млрд рублей

Против 359 млн рублей во втором квартале 2025 года.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Ozon опубликовал неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2026 года. Общая выручка выросла на 47% год к году — до 334,2 млрд рублей.
  • Чистая прибыль — 10,1 млрд рублей по сравнению с 4,5 млрд рублей в первом квартале 2026-го и 359 млн рублей во втором квартале 2025-го. Причина — рост операционной прибыли и прибыль от курсовых разниц на 2,7 млрд рублей.
  • Скорректированная EBITDA по всей группе — прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — выросла на 48%, до 57,9 млрд рублей.
  • Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) увеличился на 37%, до 1,3 трлн рублей. Число активных покупателей выросло на 14% год к году, до 69,2 млн пользователей.
  • Выручка финтех-направления Ozon выросла на 50%, до 56,6 млрд рублей. Прибыль до налогообложения — на 48%, до 18,8 млрд рублей.

#новости #ozon #отчётности

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