Halyk Bank, Kaspi и «дочка» ВТБ в Казахстане возобновили выдачу карт нерезидентам

До этого в стране ограничили срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцамиHalyk Bank и Kaspi сообщили «Интерфаксу» о возобновлении выдачи карт в колл-центрах. «Дочка» ВТБ разместила объявление на своём сайте.В Halyk Bank уточнили, что карту можно открыть в отделении банка, если есть вид на жительство. Карты Kaspi Gold могут получить граждане стран Евразийского экономического союза и иностранцы с ВНЖ в Казахстане. «Дочка» ВТБ выпускает карты «Мир» со сроком действия год.Евразийский банк, «Нурбанк» и Home Credit Bank пока не возобновили выпуск карт для нерезидентов, сообщили «Интерфаксу» в их колл-центрах.Kaspi и Home Credit Bank приостановили открытие дебетовых карт иностранцам в январе 2025 года, также поступили Halyk Bank, Евразийский банк, «Нурбанк» и «дочка» ВТБ.Банки взяли паузу после того, как Казахстан ограничил срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцами.Источник: pixelrz.com #новости #казахстан
Так вот о чём говорили Путин и Трамп по телефону.
Эти горе банки как проститутки... Ветер поменялся и побежали в другую сторону.
Я бы на тебя посмотрел если бы у тебя банк был, хотя какой у тебя банк может быть, только банка огурцов)
Нафиг не нужны их дырявые карты, когда есть крипто-карта от Bybit
С доставкой в рф?
Не для россиян же, зачем вводить в заблуждение?!
Банки волшли в период охлаждения