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Таня Боброва
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Halyk Bank, Kaspi и «дочка» ВТБ в Казахстане возобновили выдачу карт нерезидентам

До этого в стране ограничили срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцами

  • Halyk Bank и Kaspi сообщили «Интерфаксу» о возобновлении выдачи карт в колл-центрах. «Дочка» ВТБ разместила объявление на своём сайте.
  • В Halyk Bank уточнили, что карту можно открыть в отделении банка, если есть вид на жительство. Карты Kaspi Gold могут получить граждане стран Евразийского экономического союза и иностранцы с ВНЖ в Казахстане. «Дочка» ВТБ выпускает карты «Мир» со сроком действия год.
  • Евразийский банк, «Нурбанк» и Home Credit Bank пока не возобновили выпуск карт для нерезидентов, сообщили «Интерфаксу» в их колл-центрах.
  • Kaspi и Home Credit Bank приостановили открытие дебетовых карт иностранцам в январе 2025 года, также поступили Halyk Bank, Евразийский банк, «Нурбанк» и «дочка» ВТБ.
  • Банки взяли паузу после того, как Казахстан ограничил срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцами.
Источник: pixelrz.com 
Источник: pixelrz.com 

#новости #казахстан

1
1
17 комментариев
Askar Tuleev

Так вот о чём говорили Путин и Трамп по телефону.

3
3
1
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Андрей Комягин

Эти горе банки как проститутки... Ветер поменялся и побежали в другую сторону.

2
2
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Unknown

Я бы на тебя посмотрел если бы у тебя банк был, хотя какой у тебя банк может быть, только банка огурцов)

6
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AHUYANG

Нафиг не нужны их дырявые карты, когда есть крипто-карта от Bybit

1
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Aki Omi

С доставкой в рф?

3
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Mr. xXx

Не для россиян же, зачем вводить в заблуждение?!

1
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у нас отмена

Банки волшли в период охлаждения

1
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