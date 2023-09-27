Деньги
Полина Лааксо

«Яндекс» начал тестировать выдачу потребительских кредитов на сумму до 1 млн рублей Статьи редакции

Пока — на «небольшой» части аудитории.

  • На то, что «Яндекс Банк» начал предлагать кредиты пользователям приложения «Яндекс Пэй», обратили внимание читатели Rusbase. В компании подтвердили vc.ru, что тестируют предложение на «ограниченной части» аудитории сервиса. Так как это пилотный проект, точное количество человек в тестовой группе пока не раскрывают.
  • Для разных клиентов условия могут отличаться, но максимальный размер займа составляет 1 млн рублей. Деньги можно взять на срок до трёх лет, платежи — ежемесячные, а ставку рассчитывают индивидуально. Все данные об условиях, включая ставку и сумму ежемесячного платежа, будут доступны пользователю на этапе оформления — до подписания онлайн-договора.
  • Принимать решение по пилоту «Яндекс» будет на основе «динамики востребованности продукта», уточнили vc.ru в компании.
Скриншот читателя Rusbase
  • «Яндекс Банк» запущен на базе бывшего банка «Акрополь». В апреле 2021 года «Яндекс» договорился выкупить актив у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. В июле он закрыл сделку на 1,1 млрд рублей и переименовал компанию в «Яндекс Банк».
  • Среди других кредитных проектов «Яндекса» — программа займов для водителей такси, кредиты для учеников «Практикума» и один из видов «Сплита», который можно подключить на срок до двух лет.

#новости #яндексбанк

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72 комментария
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 Griby Lenina

Ты на пуш нажал? Значит кредит взял.

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Вадимов Вадим

Ваша ставка 25% годовых. Причина: "Повышенный спрос на деньги".

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Alexander Golubev

Ого. Ниже чем у блльшинства: https://www.banki.ru/products/credits/?amount=1000000¤cy=RUB&order=desc&period=3y&purpose=not-refinancing&sort=popular&sponsorPackageId=1&top_hundred_place=0&without_collateral=1&without_income_requirement=0&without_insurance=0

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Domorost

оооо даааа.... нужно делать платформу! Быстрее - Яндекс.Коллектор! Но вообще жесть..кредиты выдавать..дальше казино?

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Максим Ростокин

А взыскивать долги будут Яндекс.Приставы)

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3 комментария
Patricia Garcia

чтоб не тратить лишние деньги поручить это яндекс курьерам - приехал отдал пиццу а потом клиенту по харе - а ну ка отдавай кредит)

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Den Logachev

Яндекс.Лудоман

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Владислава

Суперапп скоро ждите. Яндекс еда такси самокаты беспилотники и даже банк!

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буква Ю

Зарегистрированный банк начал выдавать кредиты, ого. вот это да.
там же даже в новости написано - что уже были кредитные продукты

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1 комментарий
Dima Alexeev

А что, по-вашему, должен делать банк, если не заниматься кредитованием?

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Super Mario

Ждем новостей :
ЖКХ - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Теремок - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Райсобес- начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Столовая - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Вкусно и точка - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Такси - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Сосед - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Друг - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Жена - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Коллега - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Я - начал тестировать выдачу потребительских кредитов

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Юрий Б.

Раньше, помнится, были новости "<компания> запускает сервис стриминга"

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Костя Михалков

Вот да
Как-то бы надо всем успокоиться и развивать свое направление, а не лезть во все щели, лишь бы денег затащить

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Alexander Golubev
Яндекс Банк – начал тестировать выдачу потребительских кредитов

Смешно.

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Бинарный Ёж

Удобно, должникам можно сразу отключать такси и еду.

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тыр -пыр -дыр

или платёж за еду, переводить в качестве оплаты за кредит...:)

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Patricia Garcia

лучше не отключать еду а сразу забирать еду в погашение кредита причем не только яндекс еду а вообще всю еду)

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4 комментария
Alexander Golubev

Просто будет устраивать их курьерами.

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Patricia Garcia

а можно взять кредит в яндекс еде - едой ?

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Владислава

Или в самокатах - самокатами

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1 комментарий
Vasiliy coconut

Яндекс.Кабала

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Alexander Golubev

Яндекс Каббала

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Alex Shevchenko

Яндекс до зарплаты)

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Копчик

Кредит баллами плюса будут выдавать?))

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Игрок

Погашение кредита баллами

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1 комментарий
Нейрослав Жепетеев

Деньги будут поставляться курьером Яндекс.НеЕда и явно где-то теряться, а уведомление об их передаче будут исходить из зоны гаражей...

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Григорий Красильников

Главное нанять норм курьера, а то деньги спи..украдёт, скажет, перепутал получателя

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1 комментарий
Alex Shevchenko

За гаражами закладки с кредитом и будут прятать)

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Patricia Garcia

когда ждать слив всех данных о взявших кредит - кто сколько на что и где деньги )

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Patricia Garcia

следующий этап - яндекс - царь ?))) ой это на сколько лет тянет

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неформат

там занято уже

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Вадим Д.

Интересно, будет когда-нибудь новость в духе: кто-то сделал так, чтобы россияне брали меньше кредитов? И не потому что россиян совсем не осталось, а потому что они менее востребованы (-:

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Васисуалий Лоханкин

А хватит людей на все конторы, кто предлагает кредиты?
Уже представители ЦБ прямым текстом говорят про опасную кредитную нагрузку населения.

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Саша Серый

Подумаешь, всего 25 трлн население должно. Россия - страна возможностей, заработаем.

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Слегка Придурковатый

Гейбанк.

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Alexander Golubev

Конкурент Альфы что ли?

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Григорий Красильников

Да вы шутите... Я ещё не отошёл от шока, когда у вк появилась карта, а тут это.......

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ЕГАИС Лес

Ты про VK Карты? maps.vk.com

VK Карты
VK Карты
maps.vk.com
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1 комментарий
Patricia Garcia

"яндекс - все" теперь еще и банк)

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Andrei Tsay

В итоге у кого больше данных пользователей, сможет предлагать больше сервисов

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Alexey Remizov

Вы часто ездили в Сити, вам 2 млн..

А вы только в Бутово, то 20к максимум

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Mr Black

Давно пора,че просто так лицензию за овер дохера денег покупали.

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Сидор

Итак Яндекс банк заработал на полную мощность.

Это значит, что баллов и плюшек можно вскоре и не ждать. Их отменят в рамках оптимизации.

Оставят кешбек 1-5% баллами и усе.

И кстати, баллы плюса в ЯМаркете можно далеко не на все покупки списать (например, витаминки за баллы не купишь)

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Владислава

Даже на здоровье жмочут суки

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буква Ю

Ну да, ведь именно так растущие продукты и делают, когда хотят привлечь клиента, отрезают все бонусы

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1 комментарий
тыр -пыр -дыр

А кто перестанет платить по счетам, тому заблокируем всю почту и все аккаунты на Яндексе. Так что держитесь, будущие "кидалы" банков.

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Евгений Горшков

Сплит полезная тема, но кредиты...что-то уже не очень

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Неприемлемый разговор

Это вам не очень, а многим даже очень. Сплит же никто не отменял

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Бегите, глупцы!

Не удержался заглянуть в будущее.

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Женя Баранов

А зачем простите ? Банков не хватает что ли? Или Яндекс решил во всех нишах затусить

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Patricia Garcia

не желающим отдавать яндекс кредиты -бонус - бесплатный приезд яндекс водителя с яндекс -битой

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Super Mario

Пришло время для нового стартапа !

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Горка Тлетов

Судя по ценам на такси, скоро кредит брать надо будет, чтоб просто до дома доехать. Яндекс во время подсуетился.

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KermitFrog

Есть еще хоть одна отрасль куда не влез яндекс?

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Patricia Garcia

яндекс нефть ?)

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1 комментарий
Ivan Marias

Яндекс хаб

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Саша Панина

Когда тебе сказали, что ты будешь тестировщиком, но что-то пошло не так

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Аникин

Теперь бесплатная подписка только в кредит)))

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69 комментариев
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