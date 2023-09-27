«Яндекс» начал тестировать выдачу потребительских кредитов на сумму до 1 млн рублей Статьи редакции
Пока — на «небольшой» части аудитории.
- На то, что «Яндекс Банк» начал предлагать кредиты пользователям приложения «Яндекс Пэй», обратили внимание читатели Rusbase. В компании подтвердили vc.ru, что тестируют предложение на «ограниченной части» аудитории сервиса. Так как это пилотный проект, точное количество человек в тестовой группе пока не раскрывают.
- Для разных клиентов условия могут отличаться, но максимальный размер займа составляет 1 млн рублей. Деньги можно взять на срок до трёх лет, платежи — ежемесячные, а ставку рассчитывают индивидуально. Все данные об условиях, включая ставку и сумму ежемесячного платежа, будут доступны пользователю на этапе оформления — до подписания онлайн-договора.
- Принимать решение по пилоту «Яндекс» будет на основе «динамики востребованности продукта», уточнили vc.ru в компании.
- «Яндекс Банк» запущен на базе бывшего банка «Акрополь». В апреле 2021 года «Яндекс» договорился выкупить актив у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. В июле он закрыл сделку на 1,1 млрд рублей и переименовал компанию в «Яндекс Банк».
- Среди других кредитных проектов «Яндекса» — программа займов для водителей такси, кредиты для учеников «Практикума» и один из видов «Сплита», который можно подключить на срок до двух лет.
1.7K показов
2.6K открытий
Ты на пуш нажал? Значит кредит взял.
Ваша ставка 25% годовых. Причина: "Повышенный спрос на деньги".
Ого. Ниже чем у блльшинства: https://www.banki.ru/products/credits/?amount=1000000¤cy=RUB&order=desc&period=3y&purpose=not-refinancing&sort=popular&sponsorPackageId=1&top_hundred_place=0&without_collateral=1&without_income_requirement=0&without_insurance=0
оооо даааа.... нужно делать платформу! Быстрее - Яндекс.Коллектор! Но вообще жесть..кредиты выдавать..дальше казино?
А взыскивать долги будут Яндекс.Приставы)
чтоб не тратить лишние деньги поручить это яндекс курьерам - приехал отдал пиццу а потом клиенту по харе - а ну ка отдавай кредит)
Яндекс.Лудоман
Суперапп скоро ждите. Яндекс еда такси самокаты беспилотники и даже банк!
Зарегистрированный банк начал выдавать кредиты, ого. вот это да.
там же даже в новости написано - что уже были кредитные продукты
А что, по-вашему, должен делать банк, если не заниматься кредитованием?
Ждем новостей :
ЖКХ - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Теремок - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Райсобес- начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Столовая - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Вкусно и точка - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Такси - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Сосед - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Друг - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Жена - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Коллега - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Я - начал тестировать выдачу потребительских кредитов
Раньше, помнится, были новости "<компания> запускает сервис стриминга"
Вот да
Как-то бы надо всем успокоиться и развивать свое направление, а не лезть во все щели, лишь бы денег затащить
Смешно.
Удобно, должникам можно сразу отключать такси и еду.
или платёж за еду, переводить в качестве оплаты за кредит...:)
лучше не отключать еду а сразу забирать еду в погашение кредита причем не только яндекс еду а вообще всю еду)
Просто будет устраивать их курьерами.
а можно взять кредит в яндекс еде - едой ?
Или в самокатах - самокатами
Яндекс.Кабала
Яндекс Каббала
Яндекс до зарплаты)
Кредит баллами плюса будут выдавать?))
Погашение кредита баллами
Деньги будут поставляться курьером Яндекс.НеЕда и явно где-то теряться, а уведомление об их передаче будут исходить из зоны гаражей...
Главное нанять норм курьера, а то деньги спи..украдёт, скажет, перепутал получателя
За гаражами закладки с кредитом и будут прятать)
когда ждать слив всех данных о взявших кредит - кто сколько на что и где деньги )
следующий этап - яндекс - царь ?))) ой это на сколько лет тянет
там занято уже
Интересно, будет когда-нибудь новость в духе: кто-то сделал так, чтобы россияне брали меньше кредитов? И не потому что россиян совсем не осталось, а потому что они менее востребованы (-:
А хватит людей на все конторы, кто предлагает кредиты?
Уже представители ЦБ прямым текстом говорят про опасную кредитную нагрузку населения.
Подумаешь, всего 25 трлн население должно. Россия - страна возможностей, заработаем.
Гейбанк.
Конкурент Альфы что ли?
Да вы шутите... Я ещё не отошёл от шока, когда у вк появилась карта, а тут это.......
Ты про VK Карты? maps.vk.com
"яндекс - все" теперь еще и банк)
В итоге у кого больше данных пользователей, сможет предлагать больше сервисов
Вы часто ездили в Сити, вам 2 млн..
А вы только в Бутово, то 20к максимум
Давно пора,че просто так лицензию за овер дохера денег покупали.
Итак Яндекс банк заработал на полную мощность.
Это значит, что баллов и плюшек можно вскоре и не ждать. Их отменят в рамках оптимизации.
Оставят кешбек 1-5% баллами и усе.
И кстати, баллы плюса в ЯМаркете можно далеко не на все покупки списать (например, витаминки за баллы не купишь)
Даже на здоровье жмочут суки
Ну да, ведь именно так растущие продукты и делают, когда хотят привлечь клиента, отрезают все бонусы
А кто перестанет платить по счетам, тому заблокируем всю почту и все аккаунты на Яндексе. Так что держитесь, будущие "кидалы" банков.
Сплит полезная тема, но кредиты...что-то уже не очень
Это вам не очень, а многим даже очень. Сплит же никто не отменял
Не удержался заглянуть в будущее.
А зачем простите ? Банков не хватает что ли? Или Яндекс решил во всех нишах затусить
не желающим отдавать яндекс кредиты -бонус - бесплатный приезд яндекс водителя с яндекс -битой
Пришло время для нового стартапа !
Судя по ценам на такси, скоро кредит брать надо будет, чтоб просто до дома доехать. Яндекс во время подсуетился.
Есть еще хоть одна отрасль куда не влез яндекс?
яндекс нефть ?)
Яндекс хаб
Когда тебе сказали, что ты будешь тестировщиком, но что-то пошло не так
Теперь бесплатная подписка только в кредит)))