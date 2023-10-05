Деньги
Маша Цепелева

Сумма сделки по разделу «Яндекса» снизилась на $170 млн после заявления Аркадия Воложа — Frank Media Статьи редакции

После публикации согласование условий отложили на полтора месяца, рассказал источник издания.

  • В начале августа 2023 года владельцы «Яндекса» практически закончили переговоры с властями о сумме сделки по разделению активов. После заявления Аркадия Воложа против «военной операции» в Украине одобрение условий отложили почти на полтора месяца, рассказал Frank Media источник, близкий к переговорам.
  • Глава Минцифры Максут Шадаев предложил «поставить платёж и одобрение на паузу, что и было сделано», добавил человек, знакомый с обсуждениями внутри правительственной комиссии.
  • «Чиновники из комиссии обращают внимание на внешнеполитический фон. Если он как бы загорается красным светом, то им принимать решения, противоречащие условной внешней политике, как-то глупо», — объяснил реакцию Минцифры один из источников издания.
  • Позже ведомство уведомило, что удалось «передоговориться» с «Яндексом» на новые условия и с меньшей суммой, сделка в стадии оформления, уточнил собеседник.
  • Одна из частей сделки — выплата российским «Яндексом» $300–400 млн голландской материнской структуре, которая в итоге должна была достаться Аркадию Воложу, описывал РБК. Изначально правкомиссия согласовала эту выплату в размере $250 млн, но после поста бизнесмена сумма сократилась почти втрое — «до $70-80 млн», — знает один из чиновников.
  • Пресс-службы Минфина, «Яндекса», а также представитель Воложа не ответили на вопросы издания. Максут Шадаев переадресовал вопрос в «Яндекс».
  • В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Сделку оценивали в $4 млрд. В мае 2023-го Bloomberg выяснил, что Yandex N.V. получила заявки на покупку этой доли от Владимира Потанина и Вагита Алекперова.
  • Yandex N.V. планирует отдельно развивать за рубежом облачные технологии, «Яндекс Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники издания.
  • В июне The Bell выяснил, что сделка «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями в составе покупателей российского «Яндекса». Предполагаемый состав консорциума в мае согласовал Владимир Путин — в него вошли глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. Санкций избежал только Алекперов.
  • 10 августа 2023-го Аркадий Волож опубликовал заявление, в котором высказался против «военной операции» в Украине и рассказал о работе после введения санкций ЕС и ухода из совета директоров компании.
  • В конце августа «Интерфакс» нашёл вакансии Yandex N.V. для отдельного международного бизнеса под новым брендом, его рабочее название Project LEFT.

#новость #яндекс

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60 комментариев
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 Alexey

Обидная хуйня происходит с Яндексом, если честно.

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Mr Black

А ты как хотел,думаешь Кудрина просто так впихнули в управление?
Нет конечно,больше скажу….в междусобойчике рекомендовали свои взгляды на все происходящее держать при себе,если работу не хочешь потерять,история основателя Лавки чего стоит,которого к 8,5 годам приговорили заочно.

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6 комментариев
Император Нолимоций

Абсолютно заслуженная с Яндексом происходит хуйня. Если много лет был подстилкой у властей, странно ожидать, чтобы на тебе напоследок как следует не оттоптались и ноги о тебя не вытерли. Пусть скажут спасибо еще, что не обоссали.

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Хозяин

и не только с Яндексом

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Вася Пражкин

Не с Яндексом, а с Воложем. Вот что ему вожжа под хвост попала, подождал бы бабок, потом расчехлился.

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4 комментария
Konstantin Safonov
Изначально правкомиссия согласовала эту выплату в размере $250 млн, но после поста бизнесмена сумма сократилась почти втрое — «до $70-80 млн»,

Дорого, однако, быть израильским бизнесменом казахского происхождения.

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S.Capusta

Не факт.
Может где-то потерял, а где-то приобрел гораздо больше.
После этого точечного высказывания, больше мы ничего от Воложа, ни про Воложа не слышали. Просто так такие люди словами не разбрасываются.

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Иван Серик

Национальность здесь не причём.
Думать надо, что и когда говорить!

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dixi

ну 400 лямов могли заморозить,70 тоже могут,но может и договорится

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Roman

Молчание - золото.

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Слегка Придурковатый

Но я предпочёл серебро, затем, чтоб петь (с)

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Zoringer

..а помалкивание - позолота)

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Михаил Цветков

Какие же твари

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Тарас Перещук

красавчики, после яндекс новостей обязаны поплатиться

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Хозяин

сумма сделки снизилась до стакана красного с огурцом

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Dullish

Причём огурец хоть и Воложу, но не в рот.

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Император Нолимоций

Повезло еще, что не до корзинки с колбаской от Игоря Иваныча.

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Future Prophecies

Снова казахскому еврею кто-то в штаны нагадил, доколе?

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Mr Black

Гойда там или уже нет?

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Тарас Перещук

Интересно и как этот додстер бизнес вел?

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Dullish

Деньги любят тишину...

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Пряничный дедушка

ну вот, а вы все ноете что цены только растут

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Иван Гуляев

ахаха, а теперь что перестанут расти и ныть никто не будет ?

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Максут прям матереет в чиновничьем смысле. Наш пострел и тут успел.

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Вадим Д.

Ну ни себе, ни людям просто (-:

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Тоже хочу

Воложу надо передать хер. Если компанию на госбаблос, с какого хера Воложу нужно вообще каку-то сумму отдавать?

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Тарас Перещук

У вас еврей неправильный, сам себе крылья подрезал

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Ivan Susanin

Сколько бы Волож потерял в странах «развитого демократичного» мира, если бы не запостил, что от него ждали?

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Future Prophecies

Маск же теряет и вроде продолжает кормить, что захочет

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Фоксик

Мне вот просто интересно, а есть возможность под ноль снести яндекс?

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Yep Yep

Монополиста уровня яндекса или сбера? Куда снести? Какой ноль?

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Хозяин

Откуда у этого израильского бизнесмена с казахскими корнями доля в Яндексе?

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Тарас Перещук

еврейские братюньки поставили на вышку с пулетеметом смотреть за русскими

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3 комментария
vawapam

кто такой вообще этот волож - он что ли яндекс написал

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ilia

"Не соглашаешься сразу, че-то вякаешь - тогда, значит, процентики"?, так что ли?

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vawapam

вообще нормально - кодеры писали яндекс за похлебку а миллионы гребет волож который не написал ни строчки это вообще как

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vobla

Что не день то праздник

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Alexey Smirnoff

Самые дорогие слова Воложа за его карьеру

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Domorost

Они все равно с отрасли это все вернут.. Увы, нужен регулятор https://vc.ru/services/866631-top-servisov-po-vidimosti-v-zheltom-poiske-ot-05-10-23

Топ сервисов по видимости в желтом поиске от…
Я продолжаю наблюдать за крайне странным распределением видимости в различных коммерческих…
vc.ru
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Омар Кошмар

Воложа лоханулся

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Харе ваще

Тот самый Минцифры где уже 3-х чинуш за взятки посадили? А не дохера ли $70m Воложу за просто хер передавать?

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Serge Tikhonenko

Мстят Воложу

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Харе ваще

Вообще-то поцу дали уйти с госбаблосом.... начал борзеть... ща еще и прясядет... правильно делают

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vawapam

лахтинские глупы и тупы . кто с этим не согласен?)

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Giraffe

Странная конечно политика запада получается по итогу. Ты будешь чист и свободен от санкций только если тебя с потрохами сожрали в России и забрали активы в пользу властной верхушки РФ, сделав их богаче и укрепив их положение

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Ксения Евсюкова
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57 комментариев
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