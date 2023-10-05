Сумма сделки по разделу «Яндекса» снизилась на $170 млн после заявления Аркадия Воложа — Frank Media Статьи редакции
После публикации согласование условий отложили на полтора месяца, рассказал источник издания.
- В начале августа 2023 года владельцы «Яндекса» практически закончили переговоры с властями о сумме сделки по разделению активов. После заявления Аркадия Воложа против «военной операции» в Украине одобрение условий отложили почти на полтора месяца, рассказал Frank Media источник, близкий к переговорам.
- Глава Минцифры Максут Шадаев предложил «поставить платёж и одобрение на паузу, что и было сделано», добавил человек, знакомый с обсуждениями внутри правительственной комиссии.
- «Чиновники из комиссии обращают внимание на внешнеполитический фон. Если он как бы загорается красным светом, то им принимать решения, противоречащие условной внешней политике, как-то глупо», — объяснил реакцию Минцифры один из источников издания.
- Позже ведомство уведомило, что удалось «передоговориться» с «Яндексом» на новые условия и с меньшей суммой, сделка в стадии оформления, уточнил собеседник.
- Одна из частей сделки — выплата российским «Яндексом» $300–400 млн голландской материнской структуре, которая в итоге должна была достаться Аркадию Воложу, описывал РБК. Изначально правкомиссия согласовала эту выплату в размере $250 млн, но после поста бизнесмена сумма сократилась почти втрое — «до $70-80 млн», — знает один из чиновников.
- Пресс-службы Минфина, «Яндекса», а также представитель Воложа не ответили на вопросы издания. Максут Шадаев переадресовал вопрос в «Яндекс».
- В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Сделку оценивали в $4 млрд. В мае 2023-го Bloomberg выяснил, что Yandex N.V. получила заявки на покупку этой доли от Владимира Потанина и Вагита Алекперова.
- Yandex N.V. планирует отдельно развивать за рубежом облачные технологии, «Яндекс Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники издания.
- В июне The Bell выяснил, что сделка «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями в составе покупателей российского «Яндекса». Предполагаемый состав консорциума в мае согласовал Владимир Путин — в него вошли глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. Санкций избежал только Алекперов.
- 10 августа 2023-го Аркадий Волож опубликовал заявление, в котором высказался против «военной операции» в Украине и рассказал о работе после введения санкций ЕС и ухода из совета директоров компании.
- В конце августа «Интерфакс» нашёл вакансии Yandex N.V. для отдельного международного бизнеса под новым брендом, его рабочее название Project LEFT.
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Обидная хуйня происходит с Яндексом, если честно.
А ты как хотел,думаешь Кудрина просто так впихнули в управление?
Нет конечно,больше скажу….в междусобойчике рекомендовали свои взгляды на все происходящее держать при себе,если работу не хочешь потерять,история основателя Лавки чего стоит,которого к 8,5 годам приговорили заочно.
Абсолютно заслуженная с Яндексом происходит хуйня. Если много лет был подстилкой у властей, странно ожидать, чтобы на тебе напоследок как следует не оттоптались и ноги о тебя не вытерли. Пусть скажут спасибо еще, что не обоссали.
и не только с Яндексом
Не с Яндексом, а с Воложем. Вот что ему вожжа под хвост попала, подождал бы бабок, потом расчехлился.
Дорого, однако, быть израильским бизнесменом казахского происхождения.
Не факт.
Может где-то потерял, а где-то приобрел гораздо больше.
После этого точечного высказывания, больше мы ничего от Воложа, ни про Воложа не слышали. Просто так такие люди словами не разбрасываются.
Национальность здесь не причём.
Думать надо, что и когда говорить!
ну 400 лямов могли заморозить,70 тоже могут,но может и договорится
Молчание - золото.
Но я предпочёл серебро, затем, чтоб петь (с)
..а помалкивание - позолота)
Какие же твари
красавчики, после яндекс новостей обязаны поплатиться
сумма сделки снизилась до стакана красного с огурцом
Причём огурец хоть и Воложу, но не в рот.
Повезло еще, что не до корзинки с колбаской от Игоря Иваныча.
Снова казахскому еврею кто-то в штаны нагадил, доколе?
Гойда там или уже нет?
Интересно и как этот додстер бизнес вел?
Деньги любят тишину...
ну вот, а вы все ноете что цены только растут
ахаха, а теперь что перестанут расти и ныть никто не будет ?
Максут прям матереет в чиновничьем смысле. Наш пострел и тут успел.
Ну ни себе, ни людям просто (-:
Воложу надо передать хер. Если компанию на госбаблос, с какого хера Воложу нужно вообще каку-то сумму отдавать?
У вас еврей неправильный, сам себе крылья подрезал
Сколько бы Волож потерял в странах «развитого демократичного» мира, если бы не запостил, что от него ждали?
Маск же теряет и вроде продолжает кормить, что захочет
Мне вот просто интересно, а есть возможность под ноль снести яндекс?
Монополиста уровня яндекса или сбера? Куда снести? Какой ноль?
Откуда у этого израильского бизнесмена с казахскими корнями доля в Яндексе?
еврейские братюньки поставили на вышку с пулетеметом смотреть за русскими
кто такой вообще этот волож - он что ли яндекс написал
"Не соглашаешься сразу, че-то вякаешь - тогда, значит, процентики"?, так что ли?
вообще нормально - кодеры писали яндекс за похлебку а миллионы гребет волож который не написал ни строчки это вообще как
Что не день то праздник
Самые дорогие слова Воложа за его карьеру
Они все равно с отрасли это все вернут.. Увы, нужен регулятор https://vc.ru/services/866631-top-servisov-po-vidimosti-v-zheltom-poiske-ot-05-10-23
Воложа лоханулся
Тот самый Минцифры где уже 3-х чинуш за взятки посадили? А не дохера ли $70m Воложу за просто хер передавать?
Мстят Воложу
Вообще-то поцу дали уйти с госбаблосом.... начал борзеть... ща еще и прясядет... правильно делают
лахтинские глупы и тупы . кто с этим не согласен?)
Странная конечно политика запада получается по итогу. Ты будешь чист и свободен от санкций только если тебя с потрохами сожрали в России и забрали активы в пользу властной верхушки РФ, сделав их богаче и укрепив их положение