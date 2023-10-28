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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28-30 октября: доллар — 93,21 рубля (на 35 копеек меньше, чем 27 октября), евро — 98,35 рубля (на 38 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 27 октября: доллар — 94,12 рубля, евро — 99,57 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 27 октября: доллар — 94,16 рубля, евро — 99,74 рубля.

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Какие есть проблемы и трудности

В августе 2023 года Ассоциация производителей пива («Балтика», AB InBev Efes, «Объединенные пивоварни Хейнекен») предложила Минсельхозу разработать отдельную программу поддержки развития хмелеводства в России и выделить на это 9,5 млрд рублей. Сейчас, по её словам, почти весь хмель приходится импортировать. В министерстве сказали, что текущих мер поддержки достаточно, а финансировать закладку хмельников производители пива могут сами — в соответствии с «потребностями своих производственных программ», пишет РБК.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; «Азбука вкуса», «Ашан Ритейл Россия», «Глобус», «Дикси», «Лента», «М.Видео-Эльдорадо», «Магнит», Metro, «Окей», «Петрович», Spar и другие) раскритиковала законопроект о «российской полке» — приоритете отечественных товаров на физических полках и в поисковой выдаче маркетплейсов, пишут «Известия» со ссылкой на АКОРТ.

Там считают, что российские товары будут стоить дороже из-за более высокой себестоимости и вкупе с «нестабильным качеством» будут пользоваться более низким спросом у потребителей. Это ухудшит показатели розницы и приведёт к сокращению налоговых отчислений в бюджет. В Минпромторге заявили, что «все страны, развивающие технологический суверенитет, давали преференции своим производителям; кроме того, инициатива не затрагивает ценовую политику сетей».

Контекст

Глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил, что страна не одобрит 12 пакет санкций в отношении России, если в него войдут меры против газовой, нефтяной и атомной сфер российской промышленности. По его словам, такие ограничения «наносят вред европейской экономике» и при этом «не работают» для России.

Проект спутниковой навигационной системы Galileo ЕС и Европейского космического агентства столкнулся с трудностями из-за «бойкота российских технологий», пишет ТАСС со ссылкой на La Nouvelle Tribune. Из-за отказа от российских ракет-носителей «Союз» операторы проекта оказались вынуждены обратиться за помощью к SpaceX.

Один из самых быстрорастущих в цене продуктов в России за последнее время — это курица. Среди причин, которые к этому приводят, экономист Наталья Зубаревич назвала ослабление рубля по отношению к мировым валютам в августе-сентябре 2023 года: на этом фоне подорожали импортные ветеринарные препараты, комбикорм и добавки.

Опрошенные «Ъ» аналитики не исключают, что в декабре 2023-го ЦБ вновь повысит ключевую ставку. В «Цифра брокер» отметили, что позиция регулятора, высказанная после заседания совета директоров, «довольно жёсткая». А вот в том, повлияют ли такие решения ЦБ на рубль, эксперты немного расходятся. В «БКС Форекс» говорят, что укрепление рубля будет только краткосрочным. В «Велес Капитале» — что «на более длинном горизонте» повышение ставки «усилит давление на потребительский спрос и ограничит импорт, что благоприятно для торгового баланса и курса рубля в среднесрочной перспективе».

Пользователи соцсетей из Финляндии раскритиковали подход к строительству забора на границе Финляндии с Россией, пишут местные СМИ: они сочли ограждение «несерьёзным». Авторы проекта признали, что конструкция требует улучшения: на столбах установят дополнительные крепления для сетей, создадут также опоры для камер и ямы для кабелей.