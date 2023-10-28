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Деньги
Полина Лааксо

День 612: пивовары попросили Минсельхоз поддержать развитие хмелеводства — тот предложил им самим вложиться в него Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Volganet

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28-30 октября: доллар — 93,21 рубля (на 35 копеек меньше, чем 27 октября), евро — 98,35 рубля (на 38 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 27 октября: доллар — 94,12 рубля, евро — 99,57 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 27 октября: доллар — 94,16 рубля, евро — 99,74 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

В августе 2023 года Ассоциация производителей пива («Балтика», AB InBev Efes, «Объединенные пивоварни Хейнекен») предложила Минсельхозу разработать отдельную программу поддержки развития хмелеводства в России и выделить на это 9,5 млрд рублей. Сейчас, по её словам, почти весь хмель приходится импортировать. В министерстве сказали, что текущих мер поддержки достаточно, а финансировать закладку хмельников производители пива могут сами — в соответствии с «потребностями своих производственных программ», пишет РБК.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; «Азбука вкуса», «Ашан Ритейл Россия», «Глобус», «Дикси», «Лента», «М.Видео-Эльдорадо», «Магнит», Metro, «Окей», «Петрович», Spar и другие) раскритиковала законопроект о «российской полке» — приоритете отечественных товаров на физических полках и в поисковой выдаче маркетплейсов, пишут «Известия» со ссылкой на АКОРТ.

Там считают, что российские товары будут стоить дороже из-за более высокой себестоимости и вкупе с «нестабильным качеством» будут пользоваться более низким спросом у потребителей. Это ухудшит показатели розницы и приведёт к сокращению налоговых отчислений в бюджет. В Минпромторге заявили, что «все страны, развивающие технологический суверенитет, давали преференции своим производителям; кроме того, инициатива не затрагивает ценовую политику сетей».

Контекст

Глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил, что страна не одобрит 12 пакет санкций в отношении России, если в него войдут меры против газовой, нефтяной и атомной сфер российской промышленности. По его словам, такие ограничения «наносят вред европейской экономике» и при этом «не работают» для России.

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Проект спутниковой навигационной системы Galileo ЕС и Европейского космического агентства столкнулся с трудностями из-за «бойкота российских технологий», пишет ТАСС со ссылкой на La Nouvelle Tribune. Из-за отказа от российских ракет-носителей «Союз» операторы проекта оказались вынуждены обратиться за помощью к SpaceX.

Один из самых быстрорастущих в цене продуктов в России за последнее время — это курица. Среди причин, которые к этому приводят, экономист Наталья Зубаревич назвала ослабление рубля по отношению к мировым валютам в августе-сентябре 2023 года: на этом фоне подорожали импортные ветеринарные препараты, комбикорм и добавки.

Опрошенные «Ъ» аналитики не исключают, что в декабре 2023-го ЦБ вновь повысит ключевую ставку. В «Цифра брокер» отметили, что позиция регулятора, высказанная после заседания совета директоров, «довольно жёсткая». А вот в том, повлияют ли такие решения ЦБ на рубль, эксперты немного расходятся. В «БКС Форекс» говорят, что укрепление рубля будет только краткосрочным. В «Велес Капитале» — что «на более длинном горизонте» повышение ставки «усилит давление на потребительский спрос и ограничит импорт, что благоприятно для торгового баланса и курса рубля в среднесрочной перспективе».

Пользователи соцсетей из Финляндии раскритиковали подход к строительству забора на границе Финляндии с Россией, пишут местные СМИ: они сочли ограждение «несерьёзным». Авторы проекта признали, что конструкция требует улучшения: на столбах установят дополнительные крепления для сетей, создадут также опоры для камер и ямы для кабелей.

Новости предыдущего дня, 27 октября — здесь.

#новость

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44 комментария
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 Вадим Д.

Монсельхоз, отличная поддержка!
Аккуратно, но твёрдо послали.

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Arkadiy K

Ну я бы тоже не хотел, чтобы мои налоги отдавали производителям пива в виде какой-то 'поддержки'. Одно дело стратегические отрасли, а эти пусть сами справляются.

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Sergei Timofeyev

А на производство куриц в бухгалтерии? :)

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Вера И.

вы платите так много налогов что эти суммы играют решающую роль?

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Сладкий Бубалех

Так это бизнес, нравится он Вам или нет, они вправе хотя бы требовать поддержки, учитывая ситуацию

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Sergei Timofeyev

Не так чуть-чуть. Отмотай на полгода назад: пивоварни теперь кого надо пивоварни (люди из государства и захотели подоить его)

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Вадим Д.

Да без достойного ассортимента хмеля и дрожжей, а ни того, ни другого у нас практически нет исторически, пивоварение устремится к звонкому нулю.
Про мой любимый крафт вообще молчу.

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Андрей Иванов

Да наверное со временем осилят, не рокетсайнс, к 2030 например)

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Sergei Timofeyev

Не думал, что придётся об основах бизнеса рассказывать, которое заключается в следующем: купил даром - продал с наваром. Зачем вкладываться в хмелепроизводство в России, где у тебя это могут ещё и отобрать (уже молчу о том, что в России хмель нестабилен по качеству и стабильнее из-за климатических зон не станет), когда его можно купить?

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Андрей Маркин

это практически уровень средневековья, я думаю все наладится

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S.Capusta
аналитики не исключают, что в декабре 2023-го ЦБ вновь повысит ключевую ставку.

А смысл? Инфляция как росла, так и будет расти, хоть 100% установить. Рыночные механизмы не работают, если управлять не рыночными методами. Только кредиты станут еще недоступнее..

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Sergei Timofeyev
А смысл?

Обескровливая экономику, ты замедляешь процессы в ней, в том числе и инфляцию. Они цифродрочеры на таргет.

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Sergei Timofeyev

А Зубаревич давно экономист?

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S.Capusta

Да мы сейчас все экономисты.
Как впрочем и вирусологи, и военные стратеги. ))

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Sergei Timofeyev

У неё за спиной "экономическая география", которая к экономике имеет лишь косвенное отношение.

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Сладкий Бубалех

А еще историки, причем какую страну не назови, от зубов отскакивает

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Вадим Д.

Не верит АКОРТ в российские товары. Нескрепно, конечно, но объективно.

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Илья Затокин

а как тут можно поверить когда такие радикальные изменения протекают так быстро

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President of the United States

Путиномика с педальным приводом.

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Юрий Б.

Спасение утопающих дело рук самих утопающих

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Иван Серик

Финны..

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Андрей Маркин
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Arkadiy K
А смысл?

Так и есть. Управление ставками работает, когда экономика открыта, и может под эти высокие ставки привлекать средства со стороны.

В случае страны-изгоя эффект будет скорее обратный: дорогие деньги для производителя приводят во-первых к тому, что средства на обслуживание кредитов нужно заложить в цену товара. А во вторых, сокращение инвестпрограмм - падение производства - рост импорта. В итоге получаем и инфляцию, и падение курса нацвалюты, от которых хотели убежать.

Хочется верить что цб умный и знает больше, но не очень получается

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Sergei Timofeyev
Пользователи соцсетей из Финляндии раскритиковали подход к строительству забора на границе Финляндии с Россией, пишут местные СМИ: они сочли ограждение «несерьёзным».

Был у них такой фельдмаршал Маннергейм (на момент начала русско-финской войны). И строил свою линию.

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Sam Greenwood

Проблемы, которые мы заслужили.

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41 комментарий
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