«Тинькофф» запустил валютные переводы в Таиланд через SWIFT Статьи редакции
Они доступны для физлиц.
- Переводы проводят в тайских батах. Внимание на услугу обратило РБК, соответствующая страница также есть в разделе «Помощь» на сайте банка. На ней говорится, что баты можно отправить в «любые» банки Таиланда.
- Переводы доступны в приложении и личном кабинете веб-версии. Путь такой: «Платежи», «Переводы» («Перевести») и «SWIFT-переводы». Банк отправит деньги в течение одного рабочего дня. Зачисляют их в среднем за три дня, но конкретные сроки зависят от организаций-получателей.
- В день можно отправить до 300 тысяч бат в банк KBank и до 50 тысяч в другие банки — по курсу на 14 ноября 2023 года это примерно 767 тысяч рублей и 128 тысяч рублей соответственно. Минимального порога нет. С подписчиков тарифов Tinkoff Premium и Tinkoff Private комиссию не берут, для остальных это 700 бат за транзакцию (около 1790 рублей).
- По данным самого «Тинькофф», через него на момент публикации можно отправлять деньги в более чем 30 стран.
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15 ноября: Тинькофф приостановил валютные переводы в Таиланд через SWIFT
Тайцы они такие
Сегодня платежи есть завтра нет
Сегодня травку можно завтра нельзя
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Сейм сейм бат диферент
Просто в США пока ночь, как проснутся – тайцам прилетят угрозы за несоблюдение санкций и все закончится. Не понимаю, в чем прикол запускать функционал который будет работать пару дней
Хайпануть по быстрому🤷
Я иногда не уверен что его в принципе запускают. А реклама бесплатная на хайпе нехило экономит бюджет
Ну, денек проработает, надеюсь.
Тинькоф - мошенники. Мне надо было перевести тенге в Казахстан. Обменял 10М руб, и тут сюрприз - купленные тенге оказывается НЕЛЬЗЯ перевести. Нужно ЛИЧНО прийти к ним в мск чтоб получить разрешение и ждать решения надо две недели. Пришлось обратно менять тенге на рубли и переводить через крипту. В итоге мошенники с тинькоф украли у меня под 100к руб комиссию за обмен (в тенге и обратно) и ОТКАЗАЛИСЬ вернуть эти деньги.
Дайте угадаю. Заранее узнать условия перевода погода не позволила?
Что вы имеете ввиду? 10м переводил а не 10 руб, я все у них узнал, добавил счет KZT, а когда переводил с тинькоф инвестиций на счет KZT в тинькоф банк оказывается их нельзя перевести! И тут они мне сказали что нужно к ним ехать
а почему не начали сначала с 10?
🤦♂️ потому что я переводы подобные между разными странами делал с бОльшими суммами *много* раз. У них видите ли именно с KZT только такая причуда что надо 2-3 недели ждать. Вы в ресторане тоже пытаетесь вначале 1р заплатить а потом полностью счет оплатить? А почему нет? 🤦♂️
Ты вообще в курсе, какая сейчас ситуация в мире? Тинькофф мошенники у него, видите ли...
А причем тут это? я наперед у них узнал что можно эту операцию провести! В БКС ничего подобного нет. Покупаешь KZT на бирже и переводишь в казахский банк без проблем. USD в Киргизский банк тоже без проблем.
В тиньке же не дают возможности распоряжаться купленной валютой! Причем не говорят (и НИГДЕ не указано) что есть какие-то проблемы!
Я наперед у них все узнал, что можно перевести и тд, а когда обменял на бирже ко мне пришел неприятный сюрприз!
Не знаю, как вы узнавали. Я ровно с такой же просьбой к ним обращался. Мне сразу ответили, что так не получится сделать. Но я им, конечно, описал весь путь, который хочу осуществить.
Им надо доработать свою систему, некоторые валютные нюансы не очевидны и поддержка при консультации не рассказывает о них. Обычно убеждают что всё будет хорошо и вы без каких либо проблем сможете провести нужную операцию
Как видите, в комментариях уже один человек написал что в такую же проблему вляпался. Просто сумма не большая была
хе) я тоже вляпался в это, благо у меня сумма тенге была небольшая
у меня такое с лирами было
Тоже нельзя было 2-3 недели двигать и за ранее не сказали что ими нельзя распоряжаться?
Ну и еще какой-то урод с Тинькоф -1 поставил за мой пост. Мошенники настоящие
Их тут целая секта олежи блаженного
В любом нормальном банке 100% бы вернули эти комиссионные, но там просто ублюдочные правила - когда нагревают клиентов НИКОГДА не возвращают украденные деньги. Тинькоф у меня еще и больше $1000 usd украл с валютного счета когда они начали 1% в месяц списывать. Конечно же не вернули ничего, мошенники же 🤷♂️
Ага, вижу, налетели мошенники 🤣🤣
Более того, у них прям сеть друг другу по +10 делают на комменты. Мошенники одним словом
Ну так в крипте сразу и надо было переводить а не изобретать велосипед
Так бинанс RUB убрал, пока на другой бирже счет открыть, пока обменять (там какие-то маленькие суммы можно было менять) да и спред был больше 2%… Банковским переводом в банк дружественной страны должно было быть быстрее и дешевле. Как-то так
Слоган запуска готов: «Аты-баты»!
Так все догадались куда перехали топ-менеджеры банка
Нет, там скорее разработчики да маркетологи, для топ-менеджмента есть более приличные страны)
Удобно, но курс разочаровал. 2,79 при официальном 2,53, около 10% разница.
Золотая корона накидывает 3-4% на разнице курсов
он такой один же
Тариф за перевод будет определяться динамически. на входе один на выходе +50%
Спрос на валюту вырос)
Зачем? Тайцы крайне неохотно открывают валютные счета фарангам. При этом, можно отправить перевод в любой валюте на счет в тайских батах и банк его вам автоматически конвертнет в баты по адекватному курсу, а не с гэпом в ~10%
Плюс один способ, кроме p2p и ЗК, это хорошо
2.79!!! хахаха в жопу тинек, продам бат по 2.7
2.79!!! хахаха в жопу тинек, продам бат по 2.7
Зачем перевод в Таиланд в тайский батах? Таиланд доллар забыл нехорошо это