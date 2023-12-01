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Полина Лааксо

«Мосгорломбард» проведёт IPO в декабре 2023 года — он станет первым российским ломбардом с акциями на бирже Статьи редакции

Первичное размещение пройдёт на Мосбирже.

  • Листинг и начало торгов запланированы на начало декабря 2023 года, сообщила материнская компания «Мосгорломбарда» — ПАО «МГКЛ».
  • Инвесторам предложат до 322,58 млн акций дополнительной эмиссии. Доля бумаг в свободном обращении может составить до 36%. Компания, часть «аффилированных» с ней лиц и «основные» акционеры, которые владеют более 84% обыкновенных акций, не смогут продать бумаги в течение 180 дней после завершения IPO. Исключение сделают, помимо прочего, для участников программы долгосрочной мотивации.
  • Ценовой диапазон обозначат позже. Подать заявку на покупку бумаг можно будет через «ведущих» российских брокеров.
  • Привлечённые деньги компания направит на то, чтобы усилить позиции на рынке ломбардных залоговых займов, масштабироваться в рознице и продолжить развиваться в «перспективных нишах» — например, в перепродаже высоколиквидных товаров и драгоценных металлов.
Источник: Forbes
  • «Мосгорломбард» основали в 1924 году — это один из старейших игроков на российском рынке. О планах выйти на биржу «МГКЛ» говорила ещё в июне 2023-го.
  • На момент публикации уставный капитал «МГКЛ» состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая (это доля в 76,09%) и 27,4 тысячи привилегированных акций номиналом 100 рублей (23,91%).
  • Чистая прибыль «МГКЛ» по итогам девяти месяцев 2023 года составила 55,8 млн рублей против убытка 17,9 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года. EBIТDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 406 млн рублей, что на 60% больше показателя сопоставимого периода.

#новости #мосбиржа

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28 комментариев
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 Яэль
первым российским ломбардом с акциями на бирже

Полина, скажите, вы смеялись, когда это писали?)

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Невкусно и грустно

Инвестировывай или проиграешь!

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Яэль

Никуда я инвестировать не буду. Знаю я прекрасно, как то на ПОМГОЛ, то на нужды советской армии.

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Полина Лааксо
Автор

как знать... как знать...

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Сергей Лукьянчиков

IPO которое мы заслужили

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Сладкий Бубалех
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Вадим Д.

IPO ломбарда. Инвесторы, вы готовы?!
Ждём лавины IPO шаурмичных, маникурных и т.д.
А высший пилотаж будет IPO ИП — новое слово рынка.

А вот и счастливые обладатели акций ломбарда! Обмывают.

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Фоксик

Так были. Правда облиги.
Сеть шаурмы «Дядя Дёнер» объявила техдефолт по выплатам купонов облигаций

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Вадим Д.
объявила техдефолт

Вот ни разу не удивлён (-:

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Яэль

Под залог шуб написано.

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Вадим Д.

😂 Ну всё правильно!

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Невкусно и грустно

Моя кубышка ждет IPO от местной наливайки

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Osk

А ведь про IPO шаурмечной тут уже был разговор. Ждемс...

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Тони

а чем ломбард отличается от других фин организаций? например в сравнении с банком их риски ничтожно малы.

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Влад Шушкевич

Ну есть же хорошие новости!

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Яэль

дифференциация штанов вышла на новый уровень)

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Анна Щукинка

ломбард с акциями на бирже 😁

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Яэль

https://mosgorlombard.ru/images/380.pdf
Там и кроссворд есть!

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jobisdone

Только вчера хохотал над названием (зацените ещё как березки втесались грамотно в кадр)

Типо вЛОЖИЛся в успех с заделом на светлое будущее

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Яэль

а что на золотой табличке написано под левой колонной?

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Яэль

Основан в 2001 году? А почему так низко?

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Капитан Эчпочмак

Будто что-то про охрану. Не очень понятно.

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Timur e la squadra

Зато миноритарии могут напрямую поддержать компанию, если начнут сдавать свои вещи!
Акции вниз, а ты раз и сдал им стиральную машину.

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Арбузио Бандерос

Вот какие у нас компании выходят на IPO. Извините, меня прям порвало аж со смеха

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Денис Попович

ну не виргин галактикс эта да...

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Роман

Нужно держаться подальше, финансовая отчётность не особо радует.

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Тоже хочу

Мосгорломбард станет первым ламбардом чьи акции никогда не вырастут

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spaceinvader

Мне кажется это первый ломбард в мире который выходит на IPO))

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