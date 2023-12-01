«Мосгорломбард» проведёт IPO в декабре 2023 года — он станет первым российским ломбардом с акциями на бирже Статьи редакции
Первичное размещение пройдёт на Мосбирже.
- Листинг и начало торгов запланированы на начало декабря 2023 года, сообщила материнская компания «Мосгорломбарда» — ПАО «МГКЛ».
- Инвесторам предложат до 322,58 млн акций дополнительной эмиссии. Доля бумаг в свободном обращении может составить до 36%. Компания, часть «аффилированных» с ней лиц и «основные» акционеры, которые владеют более 84% обыкновенных акций, не смогут продать бумаги в течение 180 дней после завершения IPO. Исключение сделают, помимо прочего, для участников программы долгосрочной мотивации.
- Ценовой диапазон обозначат позже. Подать заявку на покупку бумаг можно будет через «ведущих» российских брокеров.
- Привлечённые деньги компания направит на то, чтобы усилить позиции на рынке ломбардных залоговых займов, масштабироваться в рознице и продолжить развиваться в «перспективных нишах» — например, в перепродаже высоколиквидных товаров и драгоценных металлов.
- «Мосгорломбард» основали в 1924 году — это один из старейших игроков на российском рынке. О планах выйти на биржу «МГКЛ» говорила ещё в июне 2023-го.
- На момент публикации уставный капитал «МГКЛ» состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая (это доля в 76,09%) и 27,4 тысячи привилегированных акций номиналом 100 рублей (23,91%).
- Чистая прибыль «МГКЛ» по итогам девяти месяцев 2023 года составила 55,8 млн рублей против убытка 17,9 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года. EBIТDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 406 млн рублей, что на 60% больше показателя сопоставимого периода.
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Полина, скажите, вы смеялись, когда это писали?)
Инвестировывай или проиграешь!
Никуда я инвестировать не буду. Знаю я прекрасно, как то на ПОМГОЛ, то на нужды советской армии.
как знать... как знать...
IPO которое мы заслужили
IPO ломбарда. Инвесторы, вы готовы?!
Ждём лавины IPO шаурмичных, маникурных и т.д.
А высший пилотаж будет IPO ИП — новое слово рынка.
А вот и счастливые обладатели акций ломбарда! Обмывают.
Так были. Правда облиги.
Сеть шаурмы «Дядя Дёнер» объявила техдефолт по выплатам купонов облигаций
Вот ни разу не удивлён (-:
Под залог шуб написано.
😂 Ну всё правильно!
Моя кубышка ждет IPO от местной наливайки
А ведь про IPO шаурмечной тут уже был разговор. Ждемс...
а чем ломбард отличается от других фин организаций? например в сравнении с банком их риски ничтожно малы.
Ну есть же хорошие новости!
дифференциация штанов вышла на новый уровень)
ломбард с акциями на бирже 😁
https://mosgorlombard.ru/images/380.pdf
Там и кроссворд есть!
Только вчера хохотал над названием (зацените ещё как березки втесались грамотно в кадр)
Типо вЛОЖИЛся в успех с заделом на светлое будущее
а что на золотой табличке написано под левой колонной?
Основан в 2001 году? А почему так низко?
Будто что-то про охрану. Не очень понятно.
Зато миноритарии могут напрямую поддержать компанию, если начнут сдавать свои вещи!
Акции вниз, а ты раз и сдал им стиральную машину.
Вот какие у нас компании выходят на IPO. Извините, меня прям порвало аж со смеха
ну не виргин галактикс эта да...
Нужно держаться подальше, финансовая отчётность не особо радует.
Мосгорломбард станет первым ламбардом чьи акции никогда не вырастут
Мне кажется это первый ломбард в мире который выходит на IPO))