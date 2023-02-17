Офис
Проектный Гоша

Amazon обяжет сотрудников работать из офиса минимум три дня в неделю Статьи редакции

Так у работников будет больше возможностей для обсуждения идей и инноваций, считает компания.

  • Корпоративные работники должны будут находиться в офисе «большую часть времени» или не менее трёх дней в неделю, сообщил в письме сотрудникам глава Amazon Энди Джесси. Новые правила начнут действовать с 1 мая 2023 года, пишет CNBC.
  • Будут и исключения — например, служба поддержки клиентов сможет работать удалённо. До этого вопрос о том, как часто сотрудники должны ходить в офис, решали менеджеры.
  • По словам Джесси, одно из преимуществ возвращения в офисы — больше возможностей для обсуждения идей и инноваций. Он отметил, что «некоторые из лучших изобретений» были придуманы, когда люди оставались на собрании и работали над идеями на доске или вместе возвращались в офис с совещания.
  • Amazon переживает время «затягивания поясов», отмечает CNBC. В январе 2023 года компания сообщила об увольнении 18 тысяч сотрудников — это примерно 1,2% штата, по данным WSJ.
  • Возвращаться в офисы просят и другие крупные компании в США. Например, Walmart обязал работников выходить в офлайн минимум два дня в неделю. TikTok, по данным The Information, потребовал под угрозой увольнения от сотрудников в США переехать ближе к офисам.

#новость #amazon

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33 комментария
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 Бинарный Ёж

Ибо "деньги на офис уже уплочены, надо пользоваться".

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Aleks B

звериный оскал капитализма

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Tee Shark

Я может от жизни отстал, но до пандемии как-то все в офис ходили, и не жаловались особо на это. Даже кто-то страдал от одиночества без общения.

Всё настолько кардинально изменилось или просто забрать конфетку сложней, чем дать?

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Vladislav Pyatnitsky

На удаленке значительно сокращается путь от дома до работы и обратно, в принципе можно с постели работать, если созваниваешься без видео. Да и потом в Америке многие сотрудники IT компаний переехали из Калифорнии в менее дорогие штаты во время пандемии, где их уровень жизнь резко возрос. Поэтому, многие сотрудники так и топят за сохранение полной удаленки, а отказ от него ради оправдания дорогой купленной недвижимости работодателями им не особо заходит.

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Слегка Придурковатый

А типа были какие-то исследования, что удалёнщики работают хуже? Ну не просто же так эти крупные компании всех, так сказать, возвращают, на что-то же они должны опираться.

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Ivan

Нет, просто менеджерам дома заняться нечем скучают. Вообще , как один ляпнул у него связь с командой теряется или как то так.

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Newuser37

Тут,смотря какая связь теряется...одно,дело сотовая и другое,половая...)

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High Stakes

Внезапно.

https://steveblank.com/2023/02/14/startups-that-have-employees-in-offices-grow-3-%C2%BD-times-faster/

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Слегка Придурковатый

Амазон - так себе стартап.

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Newuser37

Ага,не вытянет,как пить дать..

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Roman Trifonov

Корреляция не является причинно-следственной связью. Помимо разных условий работы сотрудников в этой выборке сотни и тысячи различающихся параметров: объем рынка, УТП, ЦА и прочее, что имеет куда большее влияние на результаты.

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ежи

Просто на удалёнке снижается kpi по перекурам и не выполняется план по бессмысленным разговорам у кулера

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Vladislav Pyatnitsky

Согласен, именно в этих местах происходит «обсуждение идей и инноваций», а любые другие митинги такой оглушительной продуктивности никогда не дадут.

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Ray Smith

Вполне логичное и правильное требование.
Не нужно было постить на реддите на тему "я работаю на 5 компаний по часу в день и получаю 5 окладов за нихуя".

Компании осознали, что на удаленке люди недозагружены и гораздо проще имитируют занятость, так что можно без проблем уволить часть балласта и согнать в офис остальных.

Лично я против удаленки и всецело за гибрид с 3-4 днями в офисе.

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Иван Серик
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Lexx Sky
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Sergey Dilong

Будут обсуждать инновации в сфере профсоюзов

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GRK

В начале 2000 торговал я телеками у индуса, так у него в глухой сезон всегда возникало желание по переставлять телеки 29-32 дюйма. На следующий день я уволился, надорвав спину. Его конкуренту напротив я сразу сказал что переставлять телеки я не буду.

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ЯД

Это охуительная история. Главное - в тему. Ебашь дальше.

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GRK

Ну если ты связать не можешь помогу. Когда барин видит что холоп все сделал и сидит без дела, то сразу его находит.

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ЯД

Забыл, что сегодня пятница, и многие, видимо, уже успели знатно накатить.

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Тесла-канадец

И не устанавливать ChatGPT на свои компьютеры

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Евгений Широков

Да чего вы так. Нормальная вещь. Сегодня попробовал. В понедельник с помощью него буду составлять резюме) а на удалёнке использовать его удобно)

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Тесла-канадец

Я тоже пробовал, до сих пор в шоке. Это будущее.

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fyp

А у меня даже с впном не получается , пишет "в вашей стране недоступен"

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Евгений Широков

Стоит проверить настройки впн, остальная запрещенка у вас запускается с впн?

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Коренной утюг

на свалку истории

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Александр Кабешов

А могли бы экономить на канцелярии и смузи!

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Giraffe

Изверги

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Перечитатель

Чтобы начальника видел свои владения.. а то грустно им

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Leonid Bushuev

Нет предела людоедам, конечно.

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Георгий

Amazon Amazon'у рознь, не понятно про магазин новость или про AWS

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Иван Егоров

Кто-то здесь работает в Amazon? Как вам новое требование?

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