Amazon обяжет сотрудников работать из офиса минимум три дня в неделю Статьи редакции
Так у работников будет больше возможностей для обсуждения идей и инноваций, считает компания.
- Корпоративные работники должны будут находиться в офисе «большую часть времени» или не менее трёх дней в неделю, сообщил в письме сотрудникам глава Amazon Энди Джесси. Новые правила начнут действовать с 1 мая 2023 года, пишет CNBC.
- Будут и исключения — например, служба поддержки клиентов сможет работать удалённо. До этого вопрос о том, как часто сотрудники должны ходить в офис, решали менеджеры.
- По словам Джесси, одно из преимуществ возвращения в офисы — больше возможностей для обсуждения идей и инноваций. Он отметил, что «некоторые из лучших изобретений» были придуманы, когда люди оставались на собрании и работали над идеями на доске или вместе возвращались в офис с совещания.
- Amazon переживает время «затягивания поясов», отмечает CNBC. В январе 2023 года компания сообщила об увольнении 18 тысяч сотрудников — это примерно 1,2% штата, по данным WSJ.
- Возвращаться в офисы просят и другие крупные компании в США. Например, Walmart обязал работников выходить в офлайн минимум два дня в неделю. TikTok, по данным The Information, потребовал под угрозой увольнения от сотрудников в США переехать ближе к офисам.
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Ибо "деньги на офис уже уплочены, надо пользоваться".
звериный оскал капитализма
Я может от жизни отстал, но до пандемии как-то все в офис ходили, и не жаловались особо на это. Даже кто-то страдал от одиночества без общения.
Всё настолько кардинально изменилось или просто забрать конфетку сложней, чем дать?
На удаленке значительно сокращается путь от дома до работы и обратно, в принципе можно с постели работать, если созваниваешься без видео. Да и потом в Америке многие сотрудники IT компаний переехали из Калифорнии в менее дорогие штаты во время пандемии, где их уровень жизнь резко возрос. Поэтому, многие сотрудники так и топят за сохранение полной удаленки, а отказ от него ради оправдания дорогой купленной недвижимости работодателями им не особо заходит.
А типа были какие-то исследования, что удалёнщики работают хуже? Ну не просто же так эти крупные компании всех, так сказать, возвращают, на что-то же они должны опираться.
Нет, просто менеджерам дома заняться нечем скучают. Вообще , как один ляпнул у него связь с командой теряется или как то так.
Тут,смотря какая связь теряется...одно,дело сотовая и другое,половая...)
Внезапно.
https://steveblank.com/2023/02/14/startups-that-have-employees-in-offices-grow-3-%C2%BD-times-faster/
Амазон - так себе стартап.
Ага,не вытянет,как пить дать..
Корреляция не является причинно-следственной связью. Помимо разных условий работы сотрудников в этой выборке сотни и тысячи различающихся параметров: объем рынка, УТП, ЦА и прочее, что имеет куда большее влияние на результаты.
Просто на удалёнке снижается kpi по перекурам и не выполняется план по бессмысленным разговорам у кулера
Согласен, именно в этих местах происходит «обсуждение идей и инноваций», а любые другие митинги такой оглушительной продуктивности никогда не дадут.
Вполне логичное и правильное требование.
Не нужно было постить на реддите на тему "я работаю на 5 компаний по часу в день и получаю 5 окладов за нихуя".
Компании осознали, что на удаленке люди недозагружены и гораздо проще имитируют занятость, так что можно без проблем уволить часть балласта и согнать в офис остальных.
Лично я против удаленки и всецело за гибрид с 3-4 днями в офисе.
Будут обсуждать инновации в сфере профсоюзов
В начале 2000 торговал я телеками у индуса, так у него в глухой сезон всегда возникало желание по переставлять телеки 29-32 дюйма. На следующий день я уволился, надорвав спину. Его конкуренту напротив я сразу сказал что переставлять телеки я не буду.
Это охуительная история. Главное - в тему. Ебашь дальше.
Ну если ты связать не можешь помогу. Когда барин видит что холоп все сделал и сидит без дела, то сразу его находит.
Забыл, что сегодня пятница, и многие, видимо, уже успели знатно накатить.
И не устанавливать ChatGPT на свои компьютеры
Да чего вы так. Нормальная вещь. Сегодня попробовал. В понедельник с помощью него буду составлять резюме) а на удалёнке использовать его удобно)
Я тоже пробовал, до сих пор в шоке. Это будущее.
А у меня даже с впном не получается , пишет "в вашей стране недоступен"
Стоит проверить настройки впн, остальная запрещенка у вас запускается с впн?
на свалку истории
А могли бы экономить на канцелярии и смузи!
Изверги
Чтобы начальника видел свои владения.. а то грустно им
Нет предела людоедам, конечно.
Amazon Amazon'у рознь, не понятно про магазин новость или про AWS
Кто-то здесь работает в Amazon? Как вам новое требование?