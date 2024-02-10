Neuralink Илона Маска сменила штат регистрации с Делавэра на Неваду на фоне стычек с местным регулятором Статьи редакции
Их было две: одна связана с Twitter, другая — с Tesla.
- Регистрацию официально переоформили 8 февраля 2024 года, сообщило Bloomberg со ссылкой на секретариат Невады, а также уведомление для инвесторов. По словам FT, популярность штата растёт среди публичных фирм с крупным контролирующим акционером.
- В Делавэре зарегистрировано более 70% компаний из списка Fortune 500. В делавэрских судах рассматривают как споры по крупнейшим сделкам о поглощении, так и заявления от зарубежных компаний, а местные судьи, по сложившемуся в корпоративном мире мнению, подкованы в предпринимательском праве и не затягивают процессы.
- Опрошенные AP юристы и Bloomberg отмечают, что регуляторы Делавэра также чаще всего встают на сторону руководств компаний, вместо того чтобы лоббировать интересы инвесторов. В 2022 году, например, суд поддержал Маска, когда акционеры Tesla обвинили его в пренебрежении их интересами и давлении на совет директоров при покупке SolarCity за $2,6 млрд в 2016 году.
- Но позже предприниматель дважды столкнулся с проволочками, которые чинила одна и та же судья — Каталин Маккормик: сначала она препятствовала его возможности отказаться от покупки Twitter, а затем отменила вознаграждение в Tesla на $56 млрд, полученное в 2018 году.
- Twitter перерегистрировали в Неваду ещё в 2023 году. Tesla оформлена в Делавэре, но, возможно, и её ждет переезд. В январе 2024 года Илон Маск публично призвал «никогда не регистрировать» бизнес в Делавэре и запустил опрос, спросив, стоит ли перевезти Tesla в Техас, где располагается её штаб-квартира.
- Большинство проголосовало «за», так что предприниматель пообещал провести голосование акционеров, но Reuters допускает, что те могут пойти в суд из-за подозрений в корыстных мотивах предпринимателя.
- Neuralink — основанная в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером.
- В сентябре 2023 года Neuralink получила разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начала поиск добровольцев. 30 января 2024-го рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку.
1.6K показов
1K открытий
Делавэр уже как в «Трасса 60» — город юристов.
Неважно что там, главное судиться.
Тонкая ирония таких новостей в том, как штаты заменяют конкуренцию с другими странами на конкуренцию штатов друг с другом. Недовольный предприниматель не увозит бизнес из страны. Он ищет штат где к нему отнесутся лучше.
Так штаты это и есть страны. USA на любой язык переводится как "соединённые государства Америки"
Ай, да, Маск, в очередной раз наебал (в этот раз - техасцев). Но ничего, пока такс ребейты от штата подъезжают, Маск будет бесконечно нахваливать Техас.
При чём здесь именно Маск? Техас является одним из лучших штатов для ведения бизнеса.
Маску надо купить остров, зарегать там государство и назвать его Х. И потом уже зарегать там Теслу.
Да пусть в Омск переезжает, там вообще никто не тронет
довыебывались
Да харэ, когда с Цукером будешь биться?
А Паша когда вернешь стену?
Пацаны ждут.