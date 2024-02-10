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Полина Лааксо

Neuralink Илона Маска сменила штат регистрации с Делавэра на Неваду на фоне стычек с местным регулятором Статьи редакции

Их было две: одна связана с Twitter, другая — с Tesla.

  • Регистрацию официально переоформили 8 февраля 2024 года, сообщило Bloomberg со ссылкой на секретариат Невады, а также уведомление для инвесторов. По словам FT, популярность штата растёт среди публичных фирм с крупным контролирующим акционером.
  • В Делавэре зарегистрировано более 70% компаний из списка Fortune 500. В делавэрских судах рассматривают как споры по крупнейшим сделкам о поглощении, так и заявления от зарубежных компаний, а местные судьи, по сложившемуся в корпоративном мире мнению, подкованы в предпринимательском праве и не затягивают процессы.
  • Опрошенные AP юристы и Bloomberg отмечают, что регуляторы Делавэра также чаще всего встают на сторону руководств компаний, вместо того чтобы лоббировать интересы инвесторов. В 2022 году, например, суд поддержал Маска, когда акционеры Tesla обвинили его в пренебрежении их интересами и давлении на совет директоров при покупке SolarCity за $2,6 млрд в 2016 году.
  • Но позже предприниматель дважды столкнулся с проволочками, которые чинила одна и та же судья — Каталин Маккормик: сначала она препятствовала его возможности отказаться от покупки Twitter, а затем отменила вознаграждение в Tesla на $56 млрд, полученное в 2018 году.
  • Twitter перерегистрировали в Неваду ещё в 2023 году. Tesla оформлена в Делавэре, но, возможно, и её ждет переезд. В январе 2024 года Илон Маск публично призвал «никогда не регистрировать» бизнес в Делавэре и запустил опрос, спросив, стоит ли перевезти Tesla в Техас, где располагается её штаб-квартира.
  • Большинство проголосовало «за», так что предприниматель пообещал провести голосование акционеров, но Reuters допускает, что те могут пойти в суд из-за подозрений в корыстных мотивах предпринимателя.
Илон Маск. Источник: Vanity Fair
  • Neuralink — основанная в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером.
  • В сентябре 2023 года Neuralink получила разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начала поиск добровольцев. 30 января 2024-го рассказала, что впервые имплантировала нейрочип человеку.

#новости #neuralink

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9 комментариев
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 Невероятный Блондин
В Делавэре зарегистрировано более 70% компаний […], а местные судьи […] подкованы в предпринимательском праве

Делавэр уже как в «Трасса 60» — город юристов.
Неважно что там, главное судиться.

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Ватник Наизнанку

Тонкая ирония таких новостей в том, как штаты заменяют конкуренцию с другими странами на конкуренцию штатов друг с другом. Недовольный предприниматель не увозит бизнес из страны. Он ищет штат где к нему отнесутся лучше.

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Chi Tester

Так штаты это и есть страны. USA на любой язык переводится как "соединённые государства Америки"

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Невкусно и грустно

Ай, да, Маск, в очередной раз наебал (в этот раз - техасцев). Но ничего, пока такс ребейты от штата подъезжают, Маск будет бесконечно нахваливать Техас.

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drapeg

При чём здесь именно Маск? Техас является одним из лучших штатов для ведения бизнеса.

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Вася Пражкин

Маску надо купить остров, зарегать там государство и назвать его Х. И потом уже зарегать там Теслу.

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Тоже хочу

Да пусть в Омск переезжает, там вообще никто не тронет

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Макс Мартин

довыебывались

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mr g

Да харэ, когда с Цукером будешь биться?
А Паша когда вернешь стену?
Пацаны ждут.

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