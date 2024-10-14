Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование «роли общественных институтов в благосостоянии стран»

Лауреатами стали профессора MIT Дарон Аджемоглу и Саймон Джонсон, а также профессор Чикагского университета Джеймс Робинсон. Учёные продемонстрировали, что одно из объяснений различий в благосостоянии между странами — «верховенство закона» и «существование общественных институтов», говорится в сообщении Нобелевского комитета.Дарон Аджемоглу — профессор Массачусетского технологического института (MIT). В 2012 году он совместно Джеймсом Робинсоном (Чикагский университет) издал книгу «Почему одни страны богатые, а другие бедные». В ней авторы показали, что благосостояние государств зависит от преобладания в обществе инклюзивных или экстрактивных институтов. Первые дают доступ к участию в экономической жизни всем слоям населения, а вторые направлены на получение максимальной прибыли одной частью общества.Konstantin SmyginЧто почитать20.05.2020Почему государства терпят поражение, а новые предприниматели часто оказываются костью в горле для старой элиты Обзор книги Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» от команды MakeRight.В 2021 году Аджемоглу и Робинсон выпустили ещё одну книгу — «Узкий коридор. Государства, общества и судьба свободы», в которой предположили, что «свобода» возникает, когда между государством и обществом появляется «хрупкое равновесие». А для его поддержания обе стороны должны одновременно сотрудничать и конкурировать.Саймон Джонсон — профессор Массачусетского технологического института. В 2023 году вместе с Аджемоглу они выпустили книгу «Власть и прогресс: борьба за технологии и процветание», в которой рассмотрели взаимосвязь между технологиями и неравенством, а также способы «направить инновации на службу обществу». #новости #нобелевскаяпремия
Книга "Почему одни страны богатые, а другие бедные" очень наглядно показывает Россия, страны Латинской Америки, Африки в полной жопе. Были есть и будут. Никогда не вылезут из нищеты. И что "китайское чудо" кратковременно. Одна из лучших, что я читал по бизнесу
Про Сингапур есть там? Эта книга рассказывает о следствии, а не о причинах. Она следствие ставит позади причины.
Книга "Почему одни страны богатые, а другие бедные" очень наглядно показывает Россия, страны Латинской Америки, Африки в полной жопе. Были есть и будут. Никогда не вылезут из нищеты.Наоборот. Книга вышла в начале десятых годов, когда началась "арабская весна", и в предисловии авторы писали, что вот, мол, культуралисты говорили, что арабы не расположены к демократии, и обречены на автократию, а на самом деле теперь у арабов будет демократия с инклюзивными институтами и тогда они заживут ого-го (спойлер: этого не случилось). Книга Аджемоглу напоминает сочинения российских "либеральных" экономистов (Алексашенко, Ясин, Гуриев) про благотворность демократии для экономического роста хотя она и не так наивна, но тоже там есть сказки про молочные реки и кисельные берега.
То, что ты пишешь, могут утверждать разве что приверженцы теории культурного детерминизма (Хантингтон, Харрисон), да и то с большими оговорками, т.к. культура (менталитет) тоже может меняться.
Кратковременное китайское чудо - это когда полмиллиарда человек за 30 лет переселились из нищих деревень с домами из соломы в нормальную городскую комфортную среду, которая уже обгоняет западную Европу в плане общественной инфраструктуры? Ок ок)))
Нет никакого китайского чуда, есть банальная сверхэксплуатация китайцев небольшой прослойкой (100-200 млн) и положение болта на экологию.
а про корейское (южное) чудо там есть?
Очень интересная и познавательная книга. Она заставляет задуматься о бедности и о том, что нужно делать чтобы ее преодолеть.