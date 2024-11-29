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Полина Лааксо
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Минцифры опровергло слухи об отмене отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов

Но сообщило, что «скорректирует общие правила бронирования для компаний из всех отраслей экономики».

  • Изменения коснутся условий, при которых организацию считают «обеспечивающей устойчивую работу экономики». Министерство уведомит о них бизнес в течение декабря 2024 года.
  • Так Минцифры отреагировало на сообщения о том, что с 21 марта 2025 года освобождение от призыва сохранят только сотрудники силовых структур, а также специалисты компаний, выполняющих оборонные госзаказы.
Источник фото: «Бизнес Online»
Источник фото: «Бизнес Online»

  • Чтобы попасть в список на отсрочку, специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной ИТ-компании от 11 месяцев в течение года, предшествующего началу призыва, — по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня.

  • Аккредитацию фирма должна была получить до 11 августа 2024 года. А образование специалиста должно быть профильным.

#новости #минцифры

22
20 комментариев
Constantine R.

Г О Й Д А ! ! !

6
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Barone Rosso

Зовите санитаров

4
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Vlad

Правила, на то и правила, чтобы их менять

3
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Борис Кокляев

"по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня"

1
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Вадим Д.

Правила должны быть такими, чтобы вертеть их можно было, как содержание забавного закона на букву К.

1
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Камиль Харисян

Гыгы

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Timur

Жаль, что только слухи((

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