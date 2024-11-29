Минцифры опровергло слухи об отмене отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов

Но сообщило, что «скорректирует общие правила бронирования для компаний из всех отраслей экономики».Изменения коснутся условий, при которых организацию считают «обеспечивающей устойчивую работу экономики». Министерство уведомит о них бизнес в течение декабря 2024 года.Так Минцифры отреагировало на сообщения о том, что с 21 марта 2025 года освобождение от призыва сохранят только сотрудники силовых структур, а также специалисты компаний, выполняющих оборонные госзаказы.Источник фото: «Бизнес Online»Чтобы попасть в список на отсрочку, специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной ИТ-компании от 11 месяцев в течение года, предшествующего началу призыва, — по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Аккредитацию фирма должна была получить до 11 августа 2024 года. А образование специалиста должно быть профильным.#новости #минцифры
Г О Й Д А ! ! !
Зовите санитаров
Правила, на то и правила, чтобы их менять
"по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня"
Правила должны быть такими, чтобы вертеть их можно было, как содержание забавного закона на букву К.
Гыгы
Жаль, что только слухи((