Минцифры опровергло слухи об отмене отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов

Чтобы попасть в список на отсрочку, специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной ИТ-компании от 11 месяцев в течение года, предшествующего началу призыва, — по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня.