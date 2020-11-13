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Крупнейший производитель меха норок предупредил о закрытии из-за требования властей Дании убить животных в стране Материал редакции

На долю Kopenhagen Fur приходится около 40% мирового производства.

9 комментариев
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Датский аукционный дом Kopenhagen Fur предупредил, что закроется в течение двух-трёх лет из-за массового истребления норок в стране. Компания будет постепенно сокращать штат и проводить «контролируемое» закрытие, говорится в её заявлении.

«К сожалению, даже самое сильное сообщество не может пережить последствия тех решений, которые уже приняли», — сообщается на сайте. На ближайшем сезоне продаж требования правительства не отразятся, и он пройдёт по плану, утверждает Kopenhagen Fur.

Компания рассчитывает в течение нескольких недель получить около 5-6 млн шкур от ферм за пределами «красных зон», около 6 млн непроданных шкур с прошлого сезона, а также «несколько миллионов» от других стран-производителей. Kopenhagen Fur выставит их на четырёх аукционах, запланированных на 2021 год. Аукционы также могут состояться в 2022 году и 2023 году, говорят в компании.

Как писал Associated Press, на долю Kopenhagen Fur приходится около 40% мирового производства шкур норок. Большая часть экспорта идёт в Гонконг и Китай. Ежегодно в Дании производится около 12-13 млн шкур, пишет издание TVMV.

Около 0,7% датского экспорта составляет норка, в этом секторе работает 3000 жителей, пишет Bloomberg. Законодатели разрабатывают меры по спасению индустрии, но «пути назад нет», заявил председатель Датской ассоциации звероводов, владеющей Kopenhagen Fur, Таге Педерсен. По его словам, массовая отбраковка означает конец индустрии: «Даже если несколько фермеров выживут, будущего (отрасли) всё равно нет».

  • Правительство Дании 4 ноября объявило о необходимости убить норок в стране после того, как у животных обнаружили мутировавшую версию коронавируса. Решение коснётся около 1100 звероферм, на которых содержатся до 17 млн норок.
  • 10 ноября стало известно, что правительство юридически не могло требовать убийства животных, однако соответствующий закон собираются принять. Фермеры при этом могут уничтожать животных не дожидаясь официального разрешения, заверили власти.
  • На фоне новостей в российском Минпромторге заявляли, что российские экспортеры меха получают возможность выйти на рынок, прежде почти недоступный из-за жёсткой конкуренции со стороны местных производителей. Однако «BFM.ru» отмечало, что в России «в таком количестве не разводят те породы норок, которые разводят в Дании».

#новость #covid19

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9 комментариев
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Sergey

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Вот и хорошо. Мех - пережиток прошлого.

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Alex Marvell

Sergey
1
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Denis Mayorov

Sergey
0

Ага. Вместе с животными, которые его носят. По мне, самый ахуенный пережиток прошлого - это датчане.

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Юрий Белоножкин

2

Подскажите: как отписаться отновостей TJ на VC? Если бы я хотел читать подобные новости, я бы прям туда и ходил бы, не?

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Alex Marvell

Юрий
0

Удобно ж в какой-то степени, теперь можно не ходить))

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Инспектор

Юрий
0

Вы можете перейти в профиль и через троеточие выбрать «игнорировать» (если передумаете, алгоритм тот же — только уже будет доступен вариант «не игнорировать»)

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Nikita Rogatov

1

Норок жалко.

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Alexey R

Nikita
0

Да... С другой стороны, их судьба не сильно изменилась...

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Ol Ka

0

Они имеют ~40% мирового рынка — и при этом открылись всего год-два назад, что ли? Как всего одна разовая кампания по уничтожению сырья может их разорить и обанкротить?

А где запас прочности и финансовая подушка? Где антикризисные меры? Где государственная поддержка лидера отрасли, и по совместительству яркого национального примера успеха?

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