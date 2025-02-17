Умер «отец Nutella» — химик Франческо Ривелла

Ему было 97 лет.О смерти Ривеллы сообщили Daily Mail со ссылкой на семью и итальянская газета Il Messaggero. Он умер 14 февраля 2025 года — через десять лет после кончины Микеле Ферреро, «патриарха» итальянской компании по производству кондитерских изделий Ferrero. Тот ушёл из жизни 14 февраля 2015 года.Ривелла устроился в Ferrero в 1952 году, когда ему было 25 лет, а кондитерской группе всего шесть, и помог превратить тогда ещё небольшой итальянский бренд в «международную сенсацию».Химик анализировал сырьё, которое закупала семья Ферреро и использовали конкуренты в Европе, и участвовал в создании новых изделий. При нём Ferrero начала выпускать конфеты Mon Chéri, драже Tic Tac, батончики Kinder Chocolate, шоколадные яйца Kinder Surprise и конфеты Ferrero Rocher.СМИ называют Ривеллу «правой рукой» Микеле Ферреро, «отцом» шоколадной пасты Nutella, «легендарным менеджером» и важной фигурой для итальянского городка Альба, где основали Ferrero. Он проработал в компании 40 лет.Ривелла. Источник фото: Bristol Live#новости
Всё пробовал, но фанатом не стал. Слишком приторно на мой вкус.
Кстати да, сам вкус вроде прикольный, но послевкусие слишком приторное.
Так я узнал что ТикТак и Kinder Surprise - итальянские...
устроился в Ferrero в 1952 году Химик анализировал сырьё, которое закупала семья Ферреронет чтобы принять ГОСТ-2012 и делать из чего попало как все нормальные Димоны
Обычно после смерти основателя продукция становится некачественным, надеюсь, Nutella будет исключением🥹
Мужик практически Оззи или Игги, только в шоколаде.
Да, Ferrero без него была бы совсем другой компанией.
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