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Данила Бычков
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СМИ: владельцы баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» согласились продать его — сделка может стать крупнейшей в спортивной индустрии

Если её закроют.

Источник фото: NBA
Источник фото: NBA
  • Американский бизнесмен и сооснователь инвестиционной компании Guggenheim Partners Марк Уолтер станет новым мажоритарным владельцем «Лейкерс», сообщили ESPN и WSJ со ссылкой на источники.
  • По данным СМИ, сделку оценивают в $10 млрд, в неё не входит стадион Crypto.com Arena, где играет команда. CNBC запросило у «Лейкерс» комментарий о возможной продаже клуба, но не получило ответ к моменту публикации.
  • В 2021 году Уолтер уже выкупил 21% акций «Лейкерс». Он также владеет ещё несколькими спортивными командами, включая бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс» и женский баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Спаркс».
  • Уолтер выкупит франшизу «Лейкерс» у семьи Басс, владеющей клубом с 1979 года — тогда они приобрели его за $67,5 млн.
  • СМИ отмечают, что семья Басс на «некоторое время» сохранит за собой миноритарную долю «Лейкерс» — около 15%, а Джинни Басс останется управляющей клуба.

#новости

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