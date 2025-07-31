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Данила Бычков
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Умер Дерк Сауэр — основатель холдинга Independent Media, издававшего «Ведомости» и российские версии Cosmopolitan и Esquire

Медиаменеджеру было 72 года.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • О смерти нидерландского журналиста и бизнесмена сообщает Het Parool. Причиной смерти стали травмы, которые 72-летний Сауэр получил во время управления яхтой.

Сауэр был настоящим борцом за свободу прессы. Он сочетал качества идеалиста с проницательностью независимого мыслителя.

из заявления Het Parool
  • В 1989 году Сауэр переехал в Москву, где занимался изданием Moscow Magazine, пишет РБК. В 1992-м он основал холдинг Independent Media, который издавал газеты «Ведомости» и The Moscow Times*, а также российские версии журналов Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar и Men’s Health.
  • В ноябре 2012 года Сауэра назначили президентом РБК. В 2022-м он вернулся в Нидерланды, где продолжил выпускать The Moscow Times*.
  • Летом 2025 года Сауэр получил травмы спины во время крушения яхты в Греции, где он отдыхал вместе с женой, пишет Het Parool. Он проходил лечение в Афинах и Амстердаме, но не смог оправиться от последствий аварии.

*The Moscow Times признана нежелательной организацией в России.

#новости

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