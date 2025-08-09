Популярное
Умер астронавт NASA Джеймс Ловелл — единственный, кто дважды летал к Луне, но так и не высадился на неё

Ему было 97 лет.

Фото CNN
Фото CNN
  • Ловелл, скончался 7 августа, сообщило CNN. Причину смерти пока не назвали.
  • Астронавт участвовал в двух ключевых миссиях в истории освоения космоса, отмечает издание.
  • В 1968 году он в составе экипажа «Аполлон-8» вместе с Фрэнком Борманом и Уильямом Андерсом совершил первый в истории пилотируемый полёт к Луне. Они стали первыми людьми, покинувшими околоземное пространство.
  • В 1970 году Ловелл командовал миссией «Аполлон-13», которая была вынуждена прервать попытку высадки на Луне из-за взрыва кислородного бака. Миссия завершилась успешным возвращением экипажа на Землю.
  • Ловелл — один из 24 астронавтов, которые летали к Луне. Он также один из троих, кто совершил это дважды, но при этом единственный, кто так ни разу и не ступил на поверхность спутника.

