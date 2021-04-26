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Таня Боброва

Apple запланировала инвестировать $430 млрд в экономику США за пять лет Статьи редакции

Хочет построить кампус, создать 20 тысяч рабочих мест и инвестировать в инфраструктуру и разработку.

  • Как сообщила компания, эти деньги включают инвестиции в закупку компонентов у американских поставщиков, центры обработки данных, развитие 5G-технологий и другие проекты. Apple также планирует создать ещё 20 тысяч рабочих мест в США, в дополнение к 20 тысячам, о которых компания объявила в 2018-м.
  • Ещё одна цель Apple — построить кампус и инженерный центр Северной Каролине. Инвестиции в этот проект составят более $1 млрд, заявила компания. Это позволит создать более 3000 рабочих мест в сферах машинного обучения, искусственного интеллекта, разработки ПО и других областях.
  • Apple также планирует направить $110 млн на инфраструктурные проекты в Северной Каролине, в том числе на развитие широкополосной связи, строительство школ, дорог и так далее.
  • Bloomberg отмечает, что компания сделала заявление после объявления Джо Байдена. В апреле президент США объявил о планах повысить налоги на зарубежную прибыль, чтобы собрать деньги на инфраструктурные проекты. ИТ-компании — главная цель этого предложения, писало агентство.
  • На фоне новости акции Apple выросли меньше чем на 1%. На 20:23 мск её бумаги торгуются по $134,51 за штуку.

#новость #apple

2391 просмотров
28 28 комментариев
9
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28 комментариев
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Вячеслав Григорьев

11

Не буду приплетать сюда Россию, но очень хочется.

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Леонид Цветков

Вячеслав
7

Настолько хочется, что даже об этом написал? 

Ответить

Вячеслав Григорьев

Леонид
15

Да, написал и взгрустнул.
Яндекс выкатывает гугл доки но яндекс доки, сбер скупает все что попадается под руку, мейл вообще хрен знает че ща делает.

А ну вроде мейл проводит хакатон с призовым фондом ниже чем зп мидла.

Ответить

Example

Вячеслав
1

мейл вообще хрен знает че ща делает.

У мэйла — двачи же. 

Ответить

Дмитрий Алтунин

Вячеслав
0

И -инфраструктура.
Зато наш батюшка указ о военных сборах подписал.

Ответить

Raimond Vladimirov

13

Кремль запланировал инвестировать 430 рублей в экономику России за пять лет.

Ответить

Murat Oshroev

Raimond
3

Кремль может инвестировать 430 рублей в экономику России за пять лет. ))

Ответить

Иван Шеметов

9

Блин побыстрее бы уже 5g было везде, буду у себя в селе качать фильмы за пару секунд и никогда больше не зайду на виси

Ответить

Ware Wow

Иван
1

и никогда больше не зайду на виси

Ответить

Andreas Lapueros

–2

Это п*здабольское жонглирование словами. Вроде не придерёшься к формулировкам, но ощущение странное.
Потому что тогда почти любой бизнес можно подвести под эти громкие слова - «инвестиции в экономику».
Поставил палатку с шаурмой? Инвестировал в экономику страны, чо. Купил мясо у бабки в деревне? Поддержал отечественного производителя.
Эппл же для своего бизнеса это всё делает, а не по доброте душевной.
Реальной доброты там $110 млн, да и то хз.
Писали бы «Эппл потратит 4 млрд на развитие бизнеса», ну или «инвестирует стока то в развитие бизнеса» и звучало бы менее напыщенно 

Ответить

Dmitry Ulitin

Andreas
8

Так и отлично что для своего бизнеса. Значит эти инвестиции дадут хороший мультипликатор на капитал, выручку, ввп. А с задачей бестолково потратить деньги и государство справляется.

Ответить

Юрий Белоножкин

Andreas
4

 Эппл же для своего бизнеса это всё делает

Но ведь могли бы это делать в Китае и в Индии. А делают у себя в США. Make America great again.

 построить кампус, создать 20 тысяч рабочих мест и инвестировать в инфраструктуру и разработку

Ответить

Yarro S

Andreas
2

Эппл же для своего бизнеса это всё делает

Когда уже люди избавятся от совковой концепции экономики как игры с нулевой суммой 

Ответить

Магомед Шереметьев

Andreas
0

Что не так в палатке с шаурмой и мясом у бабки в деревне?

Ответить

Николай Глущенко

Магомед
0

В том, что эти действия не создают ценности, а потому оказывают пренебрежимо малое влияние на экономику.

Ответить

Roman Shar

2

У них там какие то дикие миллиарды лежат на счетах без дела, правильно что решили инвестировать. Это хорошо для Америки и для всего мира в целом (тоже перепадёт от растущей экономики США)

Ответить

Герман Анортосис

1

Чего не пообещаешь лишь бы не возвращатсья в налоговую юрисдикцию США из Ирландии

Ответить

Иванка Сегодина

0

Интересно, с чем связан выбор места для постройки кампуса и инженерного центра, его планируют в Северной Каролине.
*Если мне не изменяет память, там находятся Epic Games, которые решили  прочно обосноваться в этом штате, вливают миллиарды денег в него и всячески склоняют сенат и палату представителей на свою сторону. 

Ответить

BearStrikesBack

Иванка
1

Техас догоняет Калифорнию по ценам, а в Сев Каролине также неплохой ИТ кластер + низкий ценник. В общем, местная Индия такая.

Ответить

Современный украинец

Иванка
0

Лучше задайте вопрос, то там делает Epic и почему именно там. Полагаю, ответ на этот вопрос будет ответом и на ваш.  С большей вероятностью, чем теории заговора))

Ответить

Иванка Сегодина

Современный
0

Epic там с 1999 года, потому что в соседнем штате родился основатель компании.

Ответить

Современный

Иванка
1

Ну все-таки они там, а не в соседнем штате. И не съезжают. Значит, есть условия, подходящие для работы такой компании. Наличие достаточного количества специалистов с зарплатными ожиданиями куда меньше, чем в Долине, поддержка властями такого рода компаний, может что-то еще. 

Суд между Эпплом и Эпиком в любом случае будет решаться не на местном уровне и странно было бы пытаться влиять на ситуацию именно таким способом. 

Наверное, стоит посмотреть, кто еще последует за Эпплом в эту Северную Каролину, чтобы лучше понять в чем там дело. 

Ответить

Example

Иванка
0

с чем связан выбор места для постройки

2.5% tax rate?

Ответить

Nikolay Kenig

0

Я думаю за эти деньги какая-нибудь банановая республика могла бы продать остров!
И создать на нем свою страну со своими законами.
Эплландия!

Ответить

Организованный чайник

Nikolay
1

За эти деньги какая-нибудь банановая республика могла бы купить у другой целый полуостров.
И назвать его Крым, например.

Ответить

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Комментарий удален

Bobo Momo

0

Финансовые и технические возможности Эппла превосходят возможности многих стран.

Поэтому, не удивительно.

Ответить

Комментарий удален

Andre Macareno

0

Я уж подумал, облигаций накупили

На фоне новости акции Apple выросли меньше чем на 1%

Эмм

Ответить

Николай Глущенко

Andre
0

Что эмм? Новость нейтральная по своей сути. Но пара домохозяек преисполнилась патриотической гордостью и решила прикупить немного яблочных акций - отсюда небольшой рост)

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