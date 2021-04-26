Apple запланировала инвестировать $430 млрд в экономику США за пять лет Статьи редакции
Хочет построить кампус, создать 20 тысяч рабочих мест и инвестировать в инфраструктуру и разработку.
- Как сообщила компания, эти деньги включают инвестиции в закупку компонентов у американских поставщиков, центры обработки данных, развитие 5G-технологий и другие проекты. Apple также планирует создать ещё 20 тысяч рабочих мест в США, в дополнение к 20 тысячам, о которых компания объявила в 2018-м.
- Ещё одна цель Apple — построить кампус и инженерный центр Северной Каролине. Инвестиции в этот проект составят более $1 млрд, заявила компания. Это позволит создать более 3000 рабочих мест в сферах машинного обучения, искусственного интеллекта, разработки ПО и других областях.
- Apple также планирует направить $110 млн на инфраструктурные проекты в Северной Каролине, в том числе на развитие широкополосной связи, строительство школ, дорог и так далее.
- Bloomberg отмечает, что компания сделала заявление после объявления Джо Байдена. В апреле президент США объявил о планах повысить налоги на зарубежную прибыль, чтобы собрать деньги на инфраструктурные проекты. ИТ-компании — главная цель этого предложения, писало агентство.
- На фоне новости акции Apple выросли меньше чем на 1%. На 20:23 мск её бумаги торгуются по $134,51 за штуку.
Не буду приплетать сюда Россию, но очень хочется.
Настолько хочется, что даже об этом написал?
Да, написал и взгрустнул.
Яндекс выкатывает гугл доки но яндекс доки, сбер скупает все что попадается под руку, мейл вообще хрен знает че ща делает.
А ну вроде мейл проводит хакатон с призовым фондом ниже чем зп мидла.
И -инфраструктура.
Зато наш батюшка указ о военных сборах подписал.
Кремль запланировал инвестировать 430 рублей в экономику России за пять лет.
Кремль может инвестировать 430 рублей в экономику России за пять лет. ))
Блин побыстрее бы уже 5g было везде, буду у себя в селе качать фильмы за пару секунд и никогда больше не зайду на виси
Это п*здабольское жонглирование словами. Вроде не придерёшься к формулировкам, но ощущение странное.
Потому что тогда почти любой бизнес можно подвести под эти громкие слова - «инвестиции в экономику».
Поставил палатку с шаурмой? Инвестировал в экономику страны, чо. Купил мясо у бабки в деревне? Поддержал отечественного производителя.
Эппл же для своего бизнеса это всё делает, а не по доброте душевной.
Реальной доброты там $110 млн, да и то хз.
Писали бы «Эппл потратит 4 млрд на развитие бизнеса», ну или «инвестирует стока то в развитие бизнеса» и звучало бы менее напыщенно
Так и отлично что для своего бизнеса. Значит эти инвестиции дадут хороший мультипликатор на капитал, выручку, ввп. А с задачей бестолково потратить деньги и государство справляется.
Эппл же для своего бизнеса это всё делает
Но ведь могли бы это делать в Китае и в Индии. А делают у себя в США. Make America great again.
построить кампус, создать 20 тысяч рабочих мест и инвестировать в инфраструктуру и разработку
Что не так в палатке с шаурмой и мясом у бабки в деревне?
В том, что эти действия не создают ценности, а потому оказывают пренебрежимо малое влияние на экономику.
У них там какие то дикие миллиарды лежат на счетах без дела, правильно что решили инвестировать. Это хорошо для Америки и для всего мира в целом (тоже перепадёт от растущей экономики США)
Чего не пообещаешь лишь бы не возвращатсья в налоговую юрисдикцию США из Ирландии
Интересно, с чем связан выбор места для постройки кампуса и инженерного центра, его планируют в Северной Каролине.
*Если мне не изменяет память, там находятся Epic Games, которые решили прочно обосноваться в этом штате, вливают миллиарды денег в него и всячески склоняют сенат и палату представителей на свою сторону.
Техас догоняет Калифорнию по ценам, а в Сев Каролине также неплохой ИТ кластер + низкий ценник. В общем, местная Индия такая.
Современный украинец
Лучше задайте вопрос, то там делает Epic и почему именно там. Полагаю, ответ на этот вопрос будет ответом и на ваш. С большей вероятностью, чем теории заговора))
Epic там с 1999 года, потому что в соседнем штате родился основатель компании.
Современный
Ну все-таки они там, а не в соседнем штате. И не съезжают. Значит, есть условия, подходящие для работы такой компании. Наличие достаточного количества специалистов с зарплатными ожиданиями куда меньше, чем в Долине, поддержка властями такого рода компаний, может что-то еще.
Суд между Эпплом и Эпиком в любом случае будет решаться не на местном уровне и странно было бы пытаться влиять на ситуацию именно таким способом.
Наверное, стоит посмотреть, кто еще последует за Эпплом в эту Северную Каролину, чтобы лучше понять в чем там дело.
Я думаю за эти деньги какая-нибудь банановая республика могла бы продать остров!
И создать на нем свою страну со своими законами.
Эплландия!
Организованный чайник
За эти деньги какая-нибудь банановая республика могла бы купить у другой целый полуостров.
И назвать его Крым, например.
Комментарий удален
Комментарий удален
Финансовые и технические возможности Эппла превосходят возможности многих стран.
Поэтому, не удивительно.
Комментарий удален
Я уж подумал, облигаций накупили
На фоне новости акции Apple выросли меньше чем на 1%
Эмм
Что эмм? Новость нейтральная по своей сути. Но пара домохозяек преисполнилась патриотической гордостью и решила прикупить немного яблочных акций - отсюда небольшой рост)
Блоги компаний
Показать еще