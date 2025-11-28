Nexperia пожаловалась, что не может восстановить связь с китайскими подразделениями и цепочки поставок

Клиенты компании продолжают сталкиваться с дефицитом микросхем.Nexperia призвала китайские подразделения к восстановлению диалога и предупредила, что её клиенты из разных сфер сталкиваются с риском остановки производства, пишет Bloomberg. Речь идёт о производителях автомобилей и потребительской электроники.В открытом письме Nexperia заявила, что неоднократно пыталась восстановить связь с китайскими подразделениями через различные каналы, но не получила «никакого содержательного ответа».Власти Нидерландов передали Nexperia под внешнее управление в октябре 2025 года, чтобы «исключить перебои поставок при чрезвычайной ситуации». В ответ на это министерство коммерции КНР ввело экспортные ограничения и запретило Nexperia China и её субподрядчикам вывозить за рубеж часть компонентов.19 ноября 2025 года правительство Нидерландов вернуло контроль над Nexperia китайским владельцам в качестве «жеста доброй воли». Bloomberg писало, что Китай также согласился ослабить экспортные ограничения.С 2019 года Nexperia принадлежит китайской Wingtech. У компании со штаб-квартирой в Нидерландах также есть заводы в Китае, Германии, Малайзии и на Филиппинах.#новости #nexperia