«В прямой субсидии компания не нуждается»: глава «Самолёта» — об обращении к правительству за льготным кредитом

Пересказ интервью РБК с Анной Акиньшиной. Источник: РБКПо её словам, с конца 2024 стратегия компании — сохранение стабильности, оптимизация структуры расходов и повышение эффективности. Для этого разрабатывали варианты оптимизации долговой нагрузки «Самолёта» — обращение в правительство стало одним из инструментов.Письмо — «запрос на партнёрскую поддержку, а не на спасение». Это «один из сотни шагов», которые направлены на повышение эффективности компании.После обращения практически сразу сформировали межведомственные группы для проработки мер поддержки. Официальный ответ от них получили 24 февраля 2026 года: после анализа отчётности и результатов работы «Самолёта» подтвердили «стабильность и устойчивость» бизнес-модели. В прямой субсидии компания не нуждается.При этом «по определённым пунктам» стоит разработать и согласовать набор инструментов и мер. Каких — Акиньшина не уточнила, но сообщила, что «в целом компания удовлетворила свой запрос».Информация об использовании долей компании в качестве обеспечения — «вольная трактовка» письма. Прямого участия государства в капитале «Самолёта» не планировалось, компания не видит себя «государственной».«Самолёт» попросил правительство о господдержке в начале февраля 2026 года. Как писали РБК и «Ъ», компании нужны средства для защиты интересов дольщиков и инвесторов на фоне выросших расходов по кредитам, изъятия крупнейшего проекта в Новой Москве и других сложностей.Позже в компании уточнили: «дыры на 50 млрд рублей» нет, а льготный кредит хотели бы направить на рефинансирование текущей задолженности. «Ъ» после этого писал: правительство отказало «Самолёту» в льготном кредите, но готово оказать косвенную помощь.