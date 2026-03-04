Google, Amazon, Nvidia и Snap временно закрыли офисы в ОАЭ и перевели сотрудников на удалённый формат работы на фоне конфликта на Ближнем Востоке

«Десятки» сотрудников Google застряли в стране после конференции.Источник: PC GamerКрупные технологические компании пытаются обеспечить безопасность сотрудников, которые работают на Ближнем Востоке или находятся там в командировках, пишет CNBC.Google, Amazon, Nvidia и Snap временно закрыли офисы в ОАЭ и других странах региона и перевели сотрудников на удалённую работу, а также призвали следовать рекомендациям местных властей. Облачное подразделение Google в конце февраля 2026 года проводило в ОАЭ конференцию для работников — большинство из них успели покинуть страну после её завершения, но «десятки» застряли в Дубае и пока не могут улететь, отмечает издание.На фоне обострения на Ближнем Востоке Apple с 28 февраля 2026 года временно закрыла корпоративные офисы и пять магазинов в ОАЭ. Операции также приостановили китайские разработчики беспилотных машин.28 февраля 2026 года Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Иран объявил об ударах по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке. СМИ сообщали в том числе о взрывах в Дубае.Таня БоброваОфлайн2 марСитуация в ОАЭ: дата-центр AWS столкнулся со сбоем, некоторые роботакси приостановили работу, Apple временно закрыла магазины Последствия обострения на Ближнем Востоке для бизнеса.#новости