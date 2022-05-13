Компания отказалась поставлять новые поезда и обслуживать старые. А закупать комплектующие сложно из-за санкций.

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Источник ТАСС

12 мая немецкий концерн Siemens объявил об уходе из России из-за «военной операции» в Украине. В марте компания уже прекратила инвестиции и поставки в страну.

Siemens работала в России с 1852 года. В 1916-1917 годах, во время Первой Мировой войны, её имущество было национализировано, но Siemens вернулась в страну уже спустя два года.

Сейчас на Россию приходится около 1% глобальной выручки группы. В стране у компании около 2700 сотрудников. На фоне санкций против России её чистая прибыль в январе-марте упала на €600 млн — из-за простоев и других издержек.

Немецкая компания поставляла России скоростные поезда «Сапсан» и электрички «Ласточка», оборудование и технологии для энергетики, системы промышленной автоматизации, медоборудование, бытовую технику и другое. Какие подразделения компании уйдут из страны, а какие, вероятно, останутся?

Дороги

В России у Siemens есть совместное предприятие с группой «Синара» под названием «Уральские локомотивы» — оно выпускает электрички «Ласточка». Представитель Siemens уже подтвердил «Ведомостям», что компания выйдет из СП. В российской компании заявили, что в стране локализовано около 85% их производства.

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Также Siemens продавал России скоростные поезда «Сапсан». До 2023 года концерн должен был поставить 13 электропоездов и заниматься их обслуживанием следующие 30 лет. Стоимость контракта — €1,1 млрд. Но РЖД получили только четыре «Сапсана», а поставки остальных прекратились из-за санкций.

Немецкая компания также прекратит сервисное обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек», этим будут заниматься сами РЖД. Сейчас в России используются около 260 «Ласточек» и 16 «Сапсанов», пишет «Коммерсант».

Закупать комплектующие для обслуживания поездов в обход санкций будет сложно, говорит изданию глава «Союза пассажиров» Кирилл Янков. Поэтому число «Сапсанов» в эксплуатации сократится, а детали со старых поездов будут использоваться для починки новых, добавляет эксперт. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, такие поезда будут менее надежными.

Заменить «Сапсаны» могли бы поезда «Невский экспресс», но их массовый выпуск пока не налажен, говорит Янков. Закупать локомотивы, которые могут развивать скорость до 200 км/ч, нужно за рубежом — либо в Чехии, либо у французской Alstom. Последняя в марте тоже ушла из России.

Энергетика

Энергетическому подразделению Siemens Energy принадлежат 65% в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин», а также «Сименс трансформаторы». Кроме того, её «дочка» компания Siemens Gamesa, совместно с «Энел Россия» реализует проекты в области возобновляемой энергетики.

Siemens Energy пока не объявляла об уходе из России. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, структуру может выкупить её менеджмент.

Siemens Energy — один из основных поставщиков энергооборудования в России, трансформаторов и газовых турбин. Крупные электростанции с газовыми турбинами, обеспечивающие около 8% выработки электроэнергии в стране, в основном используют оборудование Siemens или General Electric, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Он добавил, что турбины пока новые и смогут проработать ещё около 10 лет без существенных проблем, кроме того, у них есть аналоги в Азии.

Siemens также поставляет интеллектуальные системы управления и автоматизации для промышленности. Например, с помощью оборудования Siemens ведётся управление крупнейшими российскими газопроводами — «Голубой поток», «Турецкий поток», «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Медицина

Ещё одно подразделение немецкого холдинга Siemens Healthineers AG тоже продолжает работать в России. Компания поставляет оборудование для ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии, МРТ, ангиографии и другое.