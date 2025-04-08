В РСТ призвали пересмотреть нижний порог туристического налога в 100 рублей с человека — он увеличил нагрузку на санатории и недорогие отели

Эксперты организации считают, что турналог мешает инвестициям в туризм и увеличивает срок окупаемости гостиниц.Туристический налог ввели в первом квартале 2025 года «поспешно» и его нужно пересмотреть, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В организации считают, что решение увеличило фискальную нагрузку на санатории и бюджетные отели, а также негативно сказалось на сроках окупаемости новых гостиничных проектов.По словам руководителя профильной комиссии РСПП и президента РСТ Сергея Шпилько, власти проигнорировали замечания отрасли. В результате у участников рынка возникли проблемы с начислением налога, особенно у санаториев, работающих по путёвкам. Также появились вопросы по оформлению льготников и применению пониженных ставок в низкий сезон.Шпилько считает, что нужно отменить нижний порог налога в 100 рублей с человека. Свои предложения по размеру минимальной ставки он не привёл.Ставка налога должна была повышаться — с 1% в 2025 году до 5% к 2029 году, но не ниже 100 рублей в день с человека. Однако для большинства объектов размещения 100 рублей оказываются не одним, а двумя или даже тремя процентами.Сергей ШпилькоПартнёр и руководитель департамента «Гостиничный бизнес и туризм» CMWP Марина Смирнова утверждает, что налог ухудшает инвестиционную привлекательность отрасли. Для трёхзвёздочной гостиницы минимальная ставка в 100 рублей увеличивает срок окупаемости на восемь месяцев, а для небольших объектов на 30 номеров — на 12–16 месяцев и более.По мнению главы РСТ, российская модель турналога противоречит мировой практике. Эксперт объяснил, что такие сборы обычно применяются в двух случаях: для привлечения более состоятельных туристов в город или регион и когда число туристов значительно превышает число местных жителей, требуя дополнительных средств для благоустройства в высокий сезон.Туристический налог в России стал способом пополнения дефицитных местных бюджетов, говорит Шпилько: «Получился просто налог на право заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию услуг размещения здравницам и легально работающим гостиницам».Источник фото: Алексей Мальгавко / РИА НовостиЗакон о введении налога с 2025 года Госдума приняла летом 2024-го. Вводить ли налог и в каком размере, местные власти будут решать самостоятельно. Туристический налог уже утвердили, в частности, в Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах.#новости #туристическийсбор