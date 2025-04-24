Глава DuckDuckGo оценил рыночную стоимость браузера Google Chrome в $50 млрд

Он дал показания во время слушаний по антимонопольному делу Google. На том же процессе OpenAI и Perplexity заявили, что готовы купить браузер в случае его продажи по решению суда.Если бы Google Chrome «поступил в продажу», он бы стоил $50 млрд, сказал гендиректор DuckDuckGo Гэбриел Вайнберг. Его слова приводит Bloomberg.Эта сумма выходит за рамки «ценового диапазона» DuckDuckGo (вероятно, он имел в виду, что компания не может себе позволить потенциальную покупку). Вайнберг уточнил, что это грубая оценка, которая основана на базе пользователей Chrome.Bloomberg отмечает, что она выше той, что давали аналитики. В ноябре 2024-го они допускали, что в случае продажи Chrome может стоить «не менее $15-20 млрд». И отмечали: сумма, которую потенциальные покупатели готовы заплатить, зависит от их способности связать Chrome с другими сервисами.Глава DuckDuckGo дал показания в рамках судебного разбирательства между Минюстом США и Google, которую в 2024 году суд признал монополистом на рынке поисковиков. Теперь Минюст требует, чтобы суд заставил компанию продать её браузер.Во время слушаний глава продукта ChatGPT Ник Тёрли заявил, что OpenAI готова купить Chrome в случае его продажи по решению суда. То же заявил и разработчик ИИ-поисковика Perplexity.Источник: Gioele Piccinini / Shutterstock / PCMag#новости #google #chrome