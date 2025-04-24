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Таня Боброва
Мнения

Глава DuckDuckGo оценил рыночную стоимость браузера Google Chrome в $50 млрд

Он дал показания во время слушаний по антимонопольному делу Google. На том же процессе OpenAI и Perplexity заявили, что готовы купить браузер в случае его продажи по решению суда.

  • Если бы Google Chrome «поступил в продажу», он бы стоил $50 млрд, сказал гендиректор DuckDuckGo Гэбриел Вайнберг. Его слова приводит Bloomberg.
  • Эта сумма выходит за рамки «ценового диапазона» DuckDuckGo (вероятно, он имел в виду, что компания не может себе позволить потенциальную покупку). Вайнберг уточнил, что это грубая оценка, которая основана на базе пользователей Chrome.
  • Bloomberg отмечает, что она выше той, что давали аналитики. В ноябре 2024-го они допускали, что в случае продажи Chrome может стоить «не менее $15-20 млрд». И отмечали: сумма, которую потенциальные покупатели готовы заплатить, зависит от их способности связать Chrome с другими сервисами.
  • Глава DuckDuckGo дал показания в рамках судебного разбирательства между Минюстом США и Google, которую в 2024 году суд признал монополистом на рынке поисковиков. Теперь Минюст требует, чтобы суд заставил компанию продать её браузер.
  • Во время слушаний глава продукта ChatGPT Ник Тёрли заявил, что OpenAI готова купить Chrome в случае его продажи по решению суда. То же заявил и разработчик ИИ-поисковика Perplexity.
Источник: Gioele Piccinini / Shutterstock / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pcmag.com%2Fhow-to%2Fupdate-google-chrome&postId=1946205" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">PCMag</a>
Источник: Gioele Piccinini / Shutterstock / PCMag

#новости #google #chrome

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