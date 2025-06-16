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Мнения

Глава «Почты России»: «Все в логистике понимают, что 300 тысяч рублей для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех»

Таким мнением Михаил Волков поделился с РБК.

  • По его словам, в условиях дефицита кадров на российском рынке труда «это не совсем правильная ситуация». Платить курьерам по 200-300 тысяч рублей в месяц — это «стимулировать конкуренцию за кадры» в сфере логистики.
  • Правильнее разработать «цифровую платформу для совместного использования» таких работников, считает Волков. Для контекста: в курьерской службе самой «Почты России» заняты 1600 человек.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • По данным hh.ru, в 2024 году доставщики вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России. В Минпромторге указывали, что сервисы доставки «перетягивают рабочую силу», хотя ничего не производят и работают в убыток.
  • В марте 2025 года Superjob рассказал, что медианная зарплата у московских курьеров была на 19% выше, чем у «специалистов с высшим образованием» и на 38% выше, чем у кадров без него.
  • Глава «ВНИИ труда» Владимир Смирнов и профессор Финансового университета Александр Сафонов посчитали тогда некорректным сравнивать курьеров со всеми работниками с образованием. В объявлениях для доставщиков могут указывать максимум вместо реалистичных ставок. В вакансиях для более квалифицированных специалистов, наоборот, чаще пишут сумму «от».

#новости

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