«Вайб-кодинг» отобрал у разработчиков «увлекательную» часть работы и оставил рутину — президент OpenAI Грег Брокман

Таким мнением он поделился на подкасте «Cheeky Pint» от компании Stripe.Соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман. Источник: Business Insider Брокман считает, что сейчас ИИ «отобрал только ту часть работы с кодом, которая, на самом деле, довольно увлекательна». Программистам остаётся проверять сгенерированный код и развёртывать ПО, а это «совсем не весело».Сооснователь и президент OpenAI добавил, что со временем ИИ-модели будут выполнять всё больше «рутинной работы — той, которая не так нравится людям». Он надеется, что в будущем ИИ станет «полноценным коллегой», которому можно будет делегировать задачи.В июне 2025 года бывший главный научный сотрудник OpenAI Боб МакГрю отмечал, что профессиональным программистам приходится переписывать код за ИИ-моделями «с нуля». Из «актива», который экономит время, он превращается в «пассив» — «если вам дают кодовую базу, которую вы не понимаете».Термин «вайб-кодинг» ввёл сооснователь и бывший исследователь OpenAI Андрей Карпатый в феврале 2025 года. Это подход в программировании, при котором основную часть работы с кодом выполняют языковые модели, а пользователь скорее «дирижирует» ими, излагая своё видение на естественном языке.Валерия ИльинаAI4 июняВайбкодинг: как сгенерировать приложение с помощью нейросетей Навайбкодили стильный трекер выпитой воды и готовы откликаться на вакансии для вайбкодеров.#новости