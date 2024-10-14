Импортёры предложили наделить Торгово-промышленную палату правом подтверждать происхождение ввозимых в Россию иностранных товаров

У импортёров не всегда получается доказать страну производства, поэтому приходится уплачивать повышенные пошлины. Возможность обсудили Минэк и Минпромторг, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Обсуждение вопроса подтвердили в Федеральной таможенной службе, но окончательное решение по нему ещё не приняли.С начала 2024 года таможенные органы «массово» проверяют отдельные категории импортных товаров на «американское происхождение». В основном стройтехнику, оборудование и рабочие инструменты из металла. Если те сделаны в США или импортёры не могут доказать обратное, пошлины начисляют по повышенным ставкам — 25-40% вместо средних 3-5%.С 2022 года в России также установлены повышенные пошлины в 35-50% для ряда категорий из других «недружественных» стран — например, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Канады. Это, прежде всего, косметическая продукция, верхняя одежда, строительные материалы и оружие. Правила действуют до конца 2024 года, но Минпромторг хочет продлить их на 2025 год, а также расширить перечень.Из-за санкций импортёры зависят от контрагентов. Это они должны оформлять сертификаты происхождения в торгово-промышленных палатах стран отправления, отмечают в BMJ-Logistics. Иногда документы оформляются некорректно со стороны продавцов. Те также не всегда готовы указывать в документах российских получателей, сообщили в Eastex. При закупке товарных остатков в европейских сетях, куда товары свозили из разных стран, переоформление сертификата в принципе «невозможно».Если импортёры смогут обращаться в Торгово-промышленную палату в затруднительных случаях, проблемы должны решиться. Однако нужен акт правительства, который разъяснит механизм процедуры.Также важно, чтобы ведомство «шло навстречу» импортёрам и готовило сертификаты на основе их доказательств: контрактов, отгрузочных и платёжных документов. Если оно будет выставлять «невыполнимые в текущей ситуации требования» — например, запрашивать сведения от поставщика, что товар действительно отгружался в пользу импортёра, — то только усложнит ситуацию, предупреждают в «КВТ Сервис».Источник фото: ТАСС#новости
Разрешения, повышенные пошлины, сертификаты... Какая жирная поляна для взяток.
завидовать чужим коммерческим идеям - плохо
Очень в стиле наших управителей: своими недальновидными решениями сделать цену импорта и логистики баснословной, а тех, кто вопреки всему пытается что-то ввезти, поставить в положение, когда контрагенты их стесняются даже в документы вписать, — а потом требовать доказательств, что они не верблюд, и дообдирать как липку.
В итоге страдает конечный потребитель. Предлагаю всем купить советские лопаты и выращивать свое в огородах и кооперативах 🤣
Ноутбуки тоже на огородах растить?
Советские лопаты из Китая?
Конфликт интересов, однако.
Но таможня хороша: непонятный у вас китайский товар, запишем как произведённый в США.
Кроме кокаинума есть доказательства?