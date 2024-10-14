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Полина Лааксо
Ритейл

Импортёры предложили наделить Торгово-промышленную палату правом подтверждать происхождение ввозимых в Россию иностранных товаров

У импортёров не всегда получается доказать страну производства, поэтому приходится уплачивать повышенные пошлины.

  • Возможность обсудили Минэк и Минпромторг, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Обсуждение вопроса подтвердили в Федеральной таможенной службе, но окончательное решение по нему ещё не приняли.
  • С начала 2024 года таможенные органы «массово» проверяют отдельные категории импортных товаров на «американское происхождение». В основном стройтехнику, оборудование и рабочие инструменты из металла. Если те сделаны в США или импортёры не могут доказать обратное, пошлины начисляют по повышенным ставкам — 25-40% вместо средних 3-5%.
  • С 2022 года в России также установлены повышенные пошлины в 35-50% для ряда категорий из других «недружественных» стран — например, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Канады. Это, прежде всего, косметическая продукция, верхняя одежда, строительные материалы и оружие. Правила действуют до конца 2024 года, но Минпромторг хочет продлить их на 2025 год, а также расширить перечень.
  • Из-за санкций импортёры зависят от контрагентов. Это они должны оформлять сертификаты происхождения в торгово-промышленных палатах стран отправления, отмечают в BMJ-Logistics. Иногда документы оформляются некорректно со стороны продавцов. Те также не всегда готовы указывать в документах российских получателей, сообщили в Eastex. При закупке товарных остатков в европейских сетях, куда товары свозили из разных стран, переоформление сертификата в принципе «невозможно».
  • Если импортёры смогут обращаться в Торгово-промышленную палату в затруднительных случаях, проблемы должны решиться. Однако нужен акт правительства, который разъяснит механизм процедуры.
  • Также важно, чтобы ведомство «шло навстречу» импортёрам и готовило сертификаты на основе их доказательств: контрактов, отгрузочных и платёжных документов. Если оно будет выставлять «невыполнимые в текущей ситуации требования» — например, запрашивать сведения от поставщика, что товар действительно отгружался в пользу импортёра, — то только усложнит ситуацию, предупреждают в «КВТ Сервис».
Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС

#новости

11
13
13 комментариев
Буквоед

Разрешения, повышенные пошлины, сертификаты... Какая жирная поляна для взяток.

10
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Mystery Di

завидовать чужим коммерческим идеям - плохо

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Император Нолимоций

Очень в стиле наших управителей: своими недальновидными решениями сделать цену импорта и логистики баснословной, а тех, кто вопреки всему пытается что-то ввезти, поставить в положение, когда контрагенты их стесняются даже в документы вписать, — а потом требовать доказательств, что они не верблюд, и дообдирать как липку.

3
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Александр Б.

В итоге страдает конечный потребитель. Предлагаю всем купить советские лопаты и выращивать свое в огородах и кооперативах 🤣

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Буквоед

Ноутбуки тоже на огородах растить?

1
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Гриша

Советские лопаты из Китая?

1
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Вадим Д.

Конфликт интересов, однако.
Но таможня хороша: непонятный у вас китайский товар, запишем как произведённый в США.
Кроме кокаинума есть доказательства?

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