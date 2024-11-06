Крупнейшая в России книжная сеть «Читай город — Буквоед» снизит стоимость новинок от отдельных издательств, чтобы приблизить «более высокие» розничные цены «к уровню маркетплейсов»

Она заключила соглашение с «Эксмо-АСТ» и «Альпиной». Офлайн-цены на новые книги от этих издательств станут ниже на 17-20% по сравнению с 2023 годом, рассказали «Ведомостям» в компании. Чтобы она могла сократить свою наценку, «Эксмо-АСТ» и «Альпина» предоставили ей «определённые бонусы», но какие — неизвестно.Источник фото: ТРК «Пик»В «Эксмо-АСТ» напомнили, что офлайн остаётся «незаменимым каналом анонсирования и продвижения новинок». При этом цены там могут быть на 30-40% выше, чем на маркетплейсах, заявили в Ассоциации книгораспространителей.Маркетплейсы предлагают более привлекательные цены в том числе потому, что тратят меньше денег на зарплаты и аренду помещений. А ещё, чтобы «захватить рынок», они «зачастую» готовы работать в убыток, добавили в «Альпине».Как итог, в 2023 году продажи бумажных книг в онлайне — и на маркетплейсах, и на сайтах издательств и магазинов — впервые составили больше половины от общего объёма дистрибуции. А именно 50,1%, или 45,7 млрд рублей.Где покупаете книги?Всегда или практически всегда в офлайнеВсегда или практически всегда в онлайнеЧитаю электронные версииЗатрудняюсь ответить — лучше покажите результатыНет голосовАнонимный#новости #книги
Чтение - для слабаков. Настоящий висишник отважно хуярит каменты, даже не прочитав новости.
Мы - против чтения!!!
А ты чего сюда читать пришел? Коменты сами себя на нахерачат
Какие еще новости?
Зашёл недавно в Буквоед. Стоимость искомой книги В ДВА раза выше, чем на маркетплейсе или сайте издания. Штош
Оффлайн торговля актуальна сейчас только в сфере питания и продуктов, все остальное выгоднее через МП покупать
Не понимаю какой смысл им ставить такие высокие цены на книги, ведь уверен человеку проще заказать на маркетплейсе так еще и в разы дешевле