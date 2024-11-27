«Вкусвилл» запустит продажи растительного «мяса» под собственной маркой

Сроки запуска пока неизвестны.Партнёром станет производитель растительных протеинов «Партнер-М», пишут «Ведомости».Будет доступно три вида «мяса» — филе со вкусом курицы, говядины и тунца. Для имитации курицы и говядины будет использоваться смесь соевого и пшеничного белка, для тунца — гороховый белок.Оборот в подгруппе веганской замороженной продукции в 2024 г. растет в среднем (в зависимости от месяца) примерно на 20% в годовом выражении, объяснили во «Вкусвилле» причину запуска.Другие детали проекта, в том числе объём производства и размер инвестиций, представители компаний отказались. Сроки запуска собственной торговой марки пока неизвестны.#новости #вкусвилл #растительноемясо
Год назад говорили, готовьтесь к растительной еде. Мясо будет роскошь ). Но населению промокоды с скидки году встретили. И все хорошо.
Это соевое мясо стоит дороже обычного
Для вегетарианцев самое то, я то же иногда покупаю, временами просто интересно, а бывает в пост)
У Вкусвилла сейчас хороши замороженные котлеты и шницели. Пельмени тоже ничего. А другое удавалось не очень, часто пересолено, как какие-нибудь наггетсы. ВВ вообще порой любит пересаливать. Даже банальную пиццу «Маргариту» (охлаждённую) умудрились сделать невкусной и пересоленной.
Надо забивать морозилки
Вкусвилл удивительный магаз. Вроде как специализируются на кулинарии, но вся готовая еда на порядок хуже Азбуки вкуса и примерно по тем же ценам. И зачем спрашивается, когда доставка из Азбуки всегда есть? Маркетологи у них не зря свой хлеб едят.
Азбука имеет норм сеть только в Мск. Плюс у азбуки свой цех переработки есть.
ВВ работает по другой модели.