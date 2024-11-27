Unilever ушла из России из-за риска потерять контроль над бизнесом — глава компании

Производитель продал российский бизнес в октябре 2024 года группе «Арнест».Unilever ушла с российского рынка, так как теряла контроль над бизнесом в стране на фоне западных санкций, заявил в беседе с Bloomberg глава компании Хайн Шумахер.По его словам, Unilever было сложно переводить деньги в Россию и из неё, оценивать свои результаты или влиять на управление брендами.Шумахер не видел возможности восстановить этот контроль в ближайшем будущем, и это повлияло на решение о выходе. Он добавил, что «за последние полтора года это было, возможно, самое трудное решение». Шумахер занял должность гендиректора Unilever летом 2023 года.Unilever закрыла сделку по продаже бизнеса в России группе «Арнест» в октябре 2024 года. В неё вошёл «весь бизнес Unilever» в стране, четыре завода, а также бизнес в Беларуси. Условия стороны не раскрыли. По словам источника РБК, стоимость российского бизнеса Unilever якобы оценили в 35-40 млрд рублей с учётом дисконта.В том же месяце бывшее российское юрлицо Unilever подало в Роспатент заявки на регистрацию графических товарных знаков «Юни Русь». До этого «Юниливер Русь» начала русифицировать свои бренды: Dove стал «Дав», Domestos — «Доместос», Cif — «Сиф».#новости #unilever