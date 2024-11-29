«Яндекс Лавка» начала работать в Казахстане

Это вторая новая страна для сервиса быстрой доставки продуктов за неделю.Сервисом могут воспользоваться жители Алматы с 29 ноября 2024 года, рассказала компания.К заказу доступно около 3200 позиций, в том числе от местных производителей: продукты, товары для дома, готовая еда, кофе.В Алматы запустили два даркстора, оборудованные кухнями для приготовления горячих блюд перед доставкой. «Лавка» рассчитывает, что в 2025 году в городе будет работать до 12 складов.25 ноября 2024 года «Лавка» объявила о запуске в Узбекистане — страна стала первой в СНГ для сервиса. Доставка доступна жителям Ташкента.В Казахстане работают и некоторые другие сервисы «Яндекса». Например, в июне 2024 года компания запустила в стране сервис «Нейро» и представила двуязычную «Алису» в «умных» колонках.Источник: «Яндекс Лавка»#новости #яндекславка #казахстан
В чем прикол идти в другие страны, когда ты в РФ представлен в нескольких городах всего?
Прикол в том, что б зарабатывать деньги.
Так бизнес работает.
ну, видимо, не во всех городах рентабельно
Города РФ если что не убегут, а в КЗ бенефитов монополии у Яши нет и нужно успеть занять рынок. Ну и платежеспособность населения с таким рублем там выше
ну в больших представлено а в мелких смысла нет не то тпоток и нищиее население не будт покупать продукты подороже но за пол часа доставки
А ещё один прикол в том, что это не единственная доставка продуктов, и у других городов есть свои.
Прикол в том, что Алматы более развитый город, чем те, где Яндекс Лавки сейчас нет в РФ. Смысл открываться в условном городе «Х», если там на велосипеде курьер даже не уедет никуда.