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Таня Боброва
Ритейл

«Яндекс Лавка» начала работать в Казахстане

Это вторая новая страна для сервиса быстрой доставки продуктов за неделю.

  • Сервисом могут воспользоваться жители Алматы с 29 ноября 2024 года, рассказала компания.
  • К заказу доступно около 3200 позиций, в том числе от местных производителей: продукты, товары для дома, готовая еда, кофе.
  • В Алматы запустили два даркстора, оборудованные кухнями для приготовления горячих блюд перед доставкой. «Лавка» рассчитывает, что в 2025 году в городе будет работать до 12 складов.
  • 25 ноября 2024 года «Лавка» объявила о запуске в Узбекистане — страна стала первой в СНГ для сервиса. Доставка доступна жителям Ташкента.
  • В Казахстане работают и некоторые другие сервисы «Яндекса». Например, в июне 2024 года компания запустила в стране сервис «Нейро» и представила двуязычную «Алису» в «умных» колонках.
Источник: «Яндекс Лавка»
Источник: «Яндекс Лавка»

#новости #яндекславка #казахстан

88
36 комментариев
THE DUDE

В чем прикол идти в другие страны, когда ты в РФ представлен в нескольких городах всего?

5
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Shoo

Прикол в том, что б зарабатывать деньги.
Так бизнес работает.

7
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Макгаффин

ну, видимо, не во всех городах рентабельно

1
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Хлоргексидин

Города РФ если что не убегут, а в КЗ бенефитов монополии у Яши нет и нужно успеть занять рынок. Ну и платежеспособность населения с таким рублем там выше

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Научный микроскоп

ну в больших представлено а в мелких смысла нет не то тпоток и нищиее население не будт покупать продукты подороже но за пол часа доставки

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Иван Миронов

А ещё один прикол в том, что это не единственная доставка продуктов, и у других городов есть свои.

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ФИНАНСИСТ

Прикол в том, что Алматы более развитый город, чем те, где Яндекс Лавки сейчас нет в РФ. Смысл открываться в условном городе «Х», если там на велосипеде курьер даже не уедет никуда.

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