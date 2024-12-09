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Артур Томилко
Ритейл

«М.Видео-Эльдорадо» запустила выкуп подержанных смартфонов Apple, Samsung, Honor и других брендов

В будущем услугу планируют распространить на бытовую технику.

  • Компания начала выкупать подержанные смартфоны 6 декабря 2024 года, пишет «Ъ». Услуга доступна для устройств Apple, Samsung, Honor, Huawei, OPPO, realme, Tecno и других марок.
  • Продать смартфон могут только граждане России. После проверки документов устройство протестируют на наличие ошибок в ПО, а затем передадут в сервис для ремонта. «Восстановленный товар» выставят на продажу в магазинах ритейлера.
  • В будущем «М.Видео-Эльдорадо» также планирует запустить услугу выкупа бытовой техники, планшетов и других устройств, добавили в компании.
  • Собеседник газеты среди ритейлеров называет рынок восстановленной электроники более маржинальным, чем рынок новой: «Компания выкупает подержанные устройства с дисконтом в 30–40%, обслуживает в собственном сервисе и продаёт с наценкой в 15%».
  • В «М.Видео-Эльдорадо» объём всего рынка оценивают в 130 млрд рублей. С 1 декабря 2024 года ритейлер также запустил трейд-ин смартфонов при покупке бытовой техники.
Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

#новости #мвидео #эльдорадо

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44
11
61 комментарий
Вадим Д.

О, стиралки тоже скоро будут собирать? Ну а что: отмыть и можно продавать в малых городах и сёлах на всяких ярмарках.
Или в Поле чудес подарками раздавать.

14
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Микс из мусоровоза

Продают же, есть уже магазины комиссионных товаров. Принцип такой: чел сидит мониторит авито, ищет сломанную технику (чтобы целая была, но внутри проблемы) выкупают за 100р (реальная цена, мне за сломанную машинку предлагали при цене в 30к). Потом чинят все это дело за 3 копейки и выставляют почти как новую.

5
1
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Макс Фактор

Стиралки можно из соседних стран собирать тоже;)

1
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Владислав

Какой смысл сдавать телефон к ним, если продажа на авито выгоднее на 50-60%?

8
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Nick

Очевидно, чтобы не общаться с фриками с авито

19
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under construction

меньше головняка. не будут званить пасаны и требовать им продать с скидкой 100%

3
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ЯжПрограммист

Может поэтому

3
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