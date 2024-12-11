В суд поступило заявление о банкротстве основателя интернет-магазина «Плеер.ру» Алексея Конышева

Запущенный в 2002 году «Плеер.ру» завоевал популярность благодаря ценам ниже, чем у других, и широкому ассортименту. ООО «Восход» зарегистрировано в 2021 году. «Ъ» отмечал, что Конышев никогда не владел и не занимал никакой должности в этом юрлице. По данным «Контур.Фокуса», в 2023-м компания получила 78,9 млн рублей чистой прибыли при 3,1 млрд выручки.

