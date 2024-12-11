В суд поступило заявление о банкротстве основателя интернет-магазина «Плеер.ру» Алексея Конышева

В начале декабря 2024 года суд арестовал бизнес и имущество предпринимателя по иску ФНС.Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом подали 6 декабря 2024 года в Арбитражный суд Москвы, обратило внимание Shopper's. К производству суд пока его не принял.2 декабря суд принял к производству иск налоговой службы к ООО «Восход», юрлицу интернет-магазина «Плеер.ру», и Конышеву. Суд также принял обеспечительные меры: арестовал бизнес и имущество Конышева и запретил производить любые действия с товарным знаком Pleer.Налоговая обвиняет ответчиков в уклонении от уплаты налогов почти на 10 млрд рублей. Опрошенные Shopper's юристы отметили, что у Конышева могут быть и иные кредиторы, чьи требования «достаточно существенные», чтобы начать процедуру банкротства, и потому он решил сам начать её. Это даст больше влияния на ход банкротной процедуры. Издание находило больше 30 исков на 330 млн рублей.Запущенный в 2002 году «Плеер.ру» завоевал популярность благодаря ценам ниже, чем у других, и широкому ассортименту. ООО «Восход» зарегистрировано в 2021 году. «Ъ» отмечал, что Конышев никогда не владел и не занимал никакой должности в этом юрлице. По данным «Контур.Фокуса», в 2023-м компания получила 78,9 млн рублей чистой прибыли при 3,1 млрд выручки.В 2018 году «Плеер.ру» уже приостанавливал работу на фоне обысков в московском офисе. В 2019-м суд закрыл магазин на 30 дней после проверки ФНС и ФСБ. Налоговая обнаружила, что компания систематически нарушает законы об обязательном использовании онлайн-касс.#новости #плеерру
Ушла эпоха.
Как говорится, лучше уж Б/у, чем Плеер.ру
В плеере и б.у. было.
И цены на уровне горбушки в 2005 году.
Я пару L кэнонов покупал в свое время оттуда. Даже тушки брал.
В плеере было б/у после б/у
Сейчас набегут либерахи и станут рассказывать, какой в самом деле честный был плеер ру, ведя бизнес мутными схемами 20 лет уклоняясь от налогов и проверок и что в России государство не дает вести бизнес (хотя во всем мире бизнес платит налоги, иногда еще больше, чем в России)
Наконец то говноконтору прикрыли
Сдох Максим и хрен с ним.
С такой схемой работы удивительно, что его только сейчас закрыли...