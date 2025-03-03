Суд признал банкротом основателя интернет-магазина «Плеер.ру» Алексея Конышева

В сентябре 2024 года он закрыл магазин из-за нехватки средств на закупку товаров.Решение приняли 24 февраля 2025 года, следует из карточки дела. Внимание на это обратило Shopper's.Суд постановил реализовать имущество Конышева и назначил для этого финансового управляющего. Тот должен представить первый отчёт до 4 августа 2025 года. Следующее заседание по делу назначено на 11 августа.Конышев подал заявление с просьбой признать его банкротом в декабре 2024-го. Во время разбирательств он сообщил, что неплатёжеспособен и представил доказательства об отсутствии источника дохода, чтобы расплатиться с кредиторами.Источник: ТАССКонышев — основатель интернет-магазина электроники «Плеер.ру». В конце сентября 2024 года тот сообщил на своём сайте и в соцсетях, что магазин и отдел клиентской поддержки не работают «по техническим причинам».С начала октября, как писал Shopper's, его партнёры и контрагенты стали подавать иски о взыскании задолженности по договорам к юрлицу магазина — ООО «Восход». Всего — более 40 исков на сумму свыше 350 млн рублей. Крупнейший кредитор — «Сбер», которому компания должна более 225 млн рублей.Запущенный в 2002 году «Плеер.ру» завоевал популярность благодаря ценам ниже, чем у других, и широкому ассортименту. ООО «Восход» зарегистрировано в 2021 году. «Ъ» отмечал, что Конышев никогда не владел и не занимал никакой должности в этом юрлице. По данным «Контур.Фокуса», в 2023-м компания получила 78,9 млн рублей чистой прибыли при 3,1 млрд выручки.В 2018 году «Плеер.ру» уже приостанавливал работу на фоне обысков в московском офисе. В 2019-м суд закрыл магазин на 30 дней после проверки ФНС и ФСБ. Налоговая обнаружила, что компания систематически нарушает законы об обязательном использовании онлайн-касс.#новости #плеерру