Основной владелец сети алкомаркетов «Ароматный мир» вышел из капитала компании

Корпоративный конфликт закончился сменой владельцев.Павел Зад��рин, которому принадлежало 57,5% компании «АМ ритейл» (управляет сетью «Ароматный мир»), больше этой долей не владеет. Внимание на изменения в ЕГРЮЛ обратило издание Shopper‘s.Вышли из капитала также Анна и София Задорины (у них было по 2,5%). Доли этих троих перешли Валерию Задорину — у него теперь 95% вместо 32,5%. Ещё по 2,5% осталось у Михаила и Александра Задориных.Источник: «2ГИС»В феврале 2025 года Арбитражный суд Москвы принял к производству иск совладельца «Ароматного мира» Валерия Задорина к Павлу Задорину. Он требовал признать недействительной сделку — но не уточнялось, какую. Один из партнёров «Ароматного мира» и ещё один источник Shopper’s говорили, что в сети возник конфликт между собственниками.В апреле дело прекратили, так как стороны договорились о решении разногласий между собой.#новости #ароматныймир