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Карина Пардаева
Ритейл

Сеть Just Clothes, позиционирующая себя как российский «аналог Uniqlo», закроет все магазины — Shopper’s

Она занимала бывшие площади японской сети.

Источник фото: Анастасия Агеенкова / Retail.ru
Источник фото: Анастасия Агеенкова / Retail.ru
  • Российский бренд одежды Just Clothes решил закрыть все магазины, рассказали Shopper's два консультанта по недвижимости, знакомые с планами компании.
  • Just Clothes в 2023 году запустила компания «Трейд менеджмент». Предполагалось, что бренд заменит ушедший с российского рынка японский Uniqlo.
  • Сеть работала на месте бывших магазинов Uniqlo. Сейчас, по словам одного из собеседников издания, владелец марки хочет отказаться от аренды этих площадей.
  • Сайт Just Clothes перенаправляет на Lady & Gentleman City, где можно купить одежду бренда, отмечает Shopper's.
  • В феврале 2025 года «Трейд менеджмент» закрыла восемь из 13 магазинов Just Clothes. Причины не раскрыли, как и планы относительно оставшихся пяти монобрендовых точек.
  • Представитель компании тогда сообщил «Ведомостям», что все точки переформатируют в мутьтибрендовые магазины Lady & Gentleman street, где под Just Clothes отведут отдельные корнеры.
Евгения Евсеева
Ритейл
Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию — их готовы принять и освободить площади

По слухам, бренды и сами готовятся к возвращению.

Источник: «РИА Новости»

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