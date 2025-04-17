Сеть Just Clothes, позиционирующая себя как российский «аналог Uniqlo», закроет все магазины — Shopper’s

Она занимала бывшие площади японской сети.Источник фото: Анастасия Агеенкова / Retail.ruРоссийский бренд одежды Just Clothes решил закрыть все магазины, рассказали Shopper's два консультанта по недвижимости, знакомые с планами компании.Just Clothes в 2023 году запустила компания «Трейд менеджмент». Предполагалось, что бренд заменит ушедший с российского рынка японский Uniqlo.Сеть работала на месте бывших магазинов Uniqlo. Сейчас, по словам одного из собеседников издания, владелец марки хочет отказаться от аренды этих площадей.Сайт Just Clothes перенаправляет на Lady & Gentleman City, где можно купить одежду бренда, отмечает Shopper's.В феврале 2025 года «Трейд менеджмент» закрыла восемь из 13 магазинов Just Clothes. Причины не раскрыли, как и планы относительно оставшихся пяти монобрендовых точек.Представитель компании тогда сообщил «Ведомостям», что все точки переформатируют в мутьтибрендовые магазины Lady & Gentleman street, где под Just Clothes отведут отдельные корнеры.Евгения ЕвсееваРитейл17 феврСоюз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию — их готовы принять и освободить площади По слухам, бренды и сами готовятся к возвращению. #новости