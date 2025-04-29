Владельцы салонов оптики пожаловались в ФАС на демпинг со стороны маркетплейсов

Из-за этого падают продажи линз в магазинах. С письмом Оптической ассоциации, объединяющей производителей, дистрибьюторов и продавцов медицинской оптики («Счастливый взгляд», «Линзмастер» и другие), ознакомились «Ведомости».Она просит ФАС «дать оценку законности действий маркетплейсов» по снижению цен на товары до «уровня ниже рыночного». В ведомстве подтвердили получение письма.Как отмечает ассоциация, маркетплейсы используют «антиконкурентные практики» и формируют «рынок товара по искусственно заниженным ценам». Размер скидки за счёт площадки составляет от 20% до 30%.Это приводит к «перетоку» покупателей на онлайн-платформы и падение продаж в рознице. В результате более 35% продаж контактных линз, которые достигли 30 млрд рублей в год, пришлись на Ozon и Wildberries. А в натуральном выражении площадки продавали более 50% всех упаковок.При этом маркетплейсы продолжают наращивать долю «прямых продаж» контактных линз: с июля 2024-го по март 2025 года она увеличилась с 30,3 до 55,3%. Из-за этого оптики вынуждены сокращать ассортимент и рабочие места.В Wildberries жалобу в ФАС считают необоснованной. Площадка применяет скидки от маркетплейса, они спонсируются из средств компании. О том же механизме говорят и в Ozon. В «Яндекс Маркете» на запрос не ответили. Оптика «Счастливый взгляд». Источник: «Яндекс Карты»В феврале 2025 года на низкие цены на маркетплейсах, из-за которых рознице тяжело конкурировать с ними, пожаловались магазины электроники. В середине апреля — представители книжной отрасли.#новости #фас #оптика