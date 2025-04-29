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Евгения Евсеева
Ритейл

Владельцы салонов оптики пожаловались в ФАС на демпинг со стороны маркетплейсов

Из-за этого падают продажи линз в магазинах.

  • С письмом Оптической ассоциации, объединяющей производителей, дистрибьюторов и продавцов медицинской оптики («Счастливый взгляд», «Линзмастер» и другие), ознакомились «Ведомости».
  • Она просит ФАС «дать оценку законности действий маркетплейсов» по снижению цен на товары до «уровня ниже рыночного». В ведомстве подтвердили получение письма.
  • Как отмечает ассоциация, маркетплейсы используют «антиконкурентные практики» и формируют «рынок товара по искусственно заниженным ценам». Размер скидки за счёт площадки составляет от 20% до 30%.
  • Это приводит к «перетоку» покупателей на онлайн-платформы и падение продаж в рознице. В результате более 35% продаж контактных линз, которые достигли 30 млрд рублей в год, пришлись на Ozon и Wildberries. А в натуральном выражении площадки продавали более 50% всех упаковок.
  • При этом маркетплейсы продолжают наращивать долю «прямых продаж» контактных линз: с июля 2024-го по март 2025 года она увеличилась с 30,3 до 55,3%. Из-за этого оптики вынуждены сокращать ассортимент и рабочие места.
  • В Wildberries жалобу в ФАС считают необоснованной. Площадка применяет скидки от маркетплейса, они спонсируются из средств компании. О том же механизме говорят и в Ozon. В «Яндекс Маркете» на запрос не ответили.
Оптика «Счастливый взгляд». Источник: «Яндекс Карты»
Оптика «Счастливый взгляд». Источник: «Яндекс Карты»
  • В феврале 2025 года на низкие цены на маркетплейсах, из-за которых рознице тяжело конкурировать с ними, пожаловались магазины электроники. В середине апреля — представители книжной отрасли.

#новости #фас #оптика

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