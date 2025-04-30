«Вкусвилл» в первом квартале 2025 года закрыл 10,5% магазинов — больше всех из крупных ритейлеров

В компании сокращение точек объясняют оптимизацией после значительного расширения в 2024-м. Фото «Вкусвилла»В январе-марте 2025 года «Вкусвилл» закрыл 238 магазинов, следует из данных Infoline, которые приводит «Коммерсантъ». В результате число точек сети сократилось на 10,5% год к году.Среди других крупных ритейлеров количество магазинов сокращается также у сети «Бристоль» (на 1,5%) и компании «Торгсервис» (на 2,6%), которая управляет дискаунтерами «Маяк», «Проспект» и «Светофор». Последний в начале 2025 года столкнулся с проверками Роспотребнадзора и временным закрытием точек.Во «Вкусвилле» закрытие магазинов объяснили оптимизацией и назвали «стандартной практикой», отметив, что в 2024 году открыли больше 500 точек и «значительно» расширили географию присутствия. Ритейлер тестирует разные локации и закрывает магазины, которые работают «неэффективно».Опрошенные «Ъ» Аналитики также указывают, что «Вкусвилл» уделяет больше внимания развитию онлайн-сегмента, на который приходится около половины совокупных продаж. В первом квартале 2025 года компания увеличила число дарксторов на 5,5% год к году, до 230.Полина ЛааксоРитейл11:17«Магнит» подтвердил покупку контрольного пакета «Азбуки вкуса» Сделку закроют, когда получат согласование от Федеральной антимонопольной службы.#новости #вкуссвилл