Россельхознадзор: сеть «Светофор» — площадка для сбыта фальсификата

Так ведомство заявило после проверок магазинов.Подтверждают это «неоднократно обнаруженные» несоответствия в товарах, реализуемых в «Светофоре», заявляет Россельхознадзор. Нарушения выявили более чем в десяти российских регионах.После проверок в феврале и марте 2025 года в торговых точках сети «Светофор» ведомство обнаружило «грубые нарушения требований техрегламентов и ветеринарного законодательства». Больше всего несоответствий связано с молочной и мясной продукцией. Например, в ходе лабораторных исследований в сливочном масле ООО «Русмолоко» обнаружили растительные жиры, сообщил регулятор. Они же нашлись и в сырах производителей ООО «МК Наласинский» и АО «Озерецкий молочный комбинат».В продаже также обнаружили мясные продукты, при производстве которых использовались антибиотики. Их нашли, например, в говяжьем фарше, в субпродуктах птицы, в сосисках, ветчине и колбасе.Источник: «Яндекс Карты»Суды начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» в Москве по искам Роспотребнадзора в январе 2025 года. «Ведомости» писали, что регулятор нашёл «массу нарушений», в том числе в одной из точек — насекомых и мусор.После этого приостанавливать работу магазинов сети стали суды в Санкт-Петербурге. Всего Роспотребнадзор временно закрыл 76 «Светофоров» и изъял более 300 т продукции после проверок в 45 регионах. Организовать проверку собиралась и ФАС.Сама сеть говорила, что подаст в суд из-за сообщений в Тверской, Владимирской, Кировской и других областях о «скором закрытии» магазинов. Там заявили, что эту информацию «распространяют конкуренты». Также «Светофор» сообщал, что обжалует «неправомерные» решения Роспотребнадзора.#новости #светофор