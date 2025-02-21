Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор» и изъял более 300 т продукции после проверок сети

На компанию наложили штрафы на 1,2 млн рублей. Ведомство проверило точки сети в 45 регионах страны с 10 по 30 января 2025 года. В результате изъяли 5700 партий небезопасной продукции объемом более 300,1 т.Также против компании составили 2700 протоколов об административном правонарушении и наложили штрафы на сумму более 1,2 млн рублей.В судебные органы передали 314 материалов об административных правонарушениях, остальные находятся на рассмотрении.Роспотребнадзор обнаружил, что в магазинах продавались товары с истёкшим сроком годности, без документов о качестве и безопасности. Кроме того, не соблюдались условия хранения, не было горячего и холодного водоснабжения, а у персонала отсутствовали данные о медосмотрах и профессиональной гигиенической подготовке.В январе 2025 года суды в Москве начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» по искам Роспотребнадзора. Причина — санитарно-эпидемиологические нарушения. Вслед за московскими в суды Санкт-Петербурга стали приостанавливать работу магазинов сети.17 февраля «Светофор» сообщил, что подаст в суд из-за сообщений о закрытии магазинов. Информацию об этом распространили «представители конкурентов», заявили в сети.#новости #светофор