«Светофор» обжалует «неправомерные» решения Роспотребнадзора после проверок магазинов в Москве

Суды начали приостанавливать работу торговых точек по искам ведомства в январе 2025 года — из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.Сеть магазинов-дискаунтеров планирует обжаловать в суде 17 протоколов, которые вынес Роспотребнадзор после внеплановых проверок в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на ритейлера.Компания считает, что ведомство «неправомерно вменяет» ч.3 ст.14.43 КоАП — нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов. Поскольку у магазинов, к которым регулятор пытается применить эту статью, «отсутствует состав нарушения».«Квалифицирующий признак» нарушения этой статьи — угроза жизни и здоровью потребителей, пояснили в «Светофоре»: просрочка, фальсификат, несоответствие товара ГОСТам. Но в актах Роспотребнадзора подобных нарушений нет. В одном из заявлений указано, что при осмотре магазина была обнаружена деформированная консервная банка, в другом — вскрытый пакет с гречкой. Поэтому статья, на которую ссылается регулятор — явно избыточная.представитель «Светофора»Кроме того, некоторые магазины — работу которых ведомство просит приостановить — и так закрыты. Также регулятор подал 17 исков в Арбитражный суд Москвы, а по закону они должны быть объединены в одно производство, утверждает компания.Суды начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» в Москве по искам Роспотребнадзора в январе 2025 года. «Ведомости» писали, что регулятор нашёл «массу нарушений», в том числе в одной из точек — насекомых и мусор.После этого приостанавливать работу магазинов сети стали суды в Санкт-Петербурге. Всего Роспотребнадзор временно закрыл 76 «Светофоров» и изъял более 300 т продукции после проверок в 45 регионах. Организовать проверку собиралась и ФАС.Сама сеть говорила, что подаст в суд из-за сообщений в Тверской, Владимирской, Кировской и других областях о «скором закрытии» магазинов. Там заявили, что эту информацию «распространяют конкуренты».#новости #светофор