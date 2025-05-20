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Евгения Евсеева
Ритейл

«Магнит» закрыл сделку по покупке «Азбуки вкуса»

Ритейлер договорился купить сеть магазинов в апреле 2025 года.

  • «Магнит» стал владельцем 81,55% в уставном капитале «Азбуки вкуса», следует из сообщения компании на сайте Центра раскрытия информации. До этого долю не раскрывали.
  • Ритейлер объявил о покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса» 30 апреля 2025 года. Опрошенные РБК аналитики оценивали его стоимость в 30-35 млрд рублей. 5 мая сделку согласовала ФАС: служба отметила, что та не приведёт к ограничению конкуренции на рынке.
  • Общая торговая площадь выкупаемых активов — 100,4 тысячи м². Из них 77,9 тысячи м² — это супермаркеты. 11,9 тысячи м² — точки малого формата.
  • В сделку также вошли три распределительных центра и складская инфраструктура общей площадью 47 тысяч м² в Москве и Санкт-Петербурге и пять кулинарных, кондитерских и хлебопекарных производств, которые выпускают 5700 наименований продукции объёмом вплоть до 75 т в сутки.
Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • «Азбуку вкуса» основали в 1997 году Максим Кощеенко, Олег Лыткин, Сергей Верещагин и Олег Трыкин. Последние двое вышли из бизнеса в 2012 году.
  • ООО «Городской супермаркет» входит в перечень экономически значимых компаний. У сети 173 точки в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. 105 — это супермаркеты. 60 — малоформатные «Азбука Daily». Пять — гипермаркеты «АВ Маркет». Три — винные магазины «Энотека». У компании есть собственное кулинарное, хлебопекарное и кондитерское производство, b2b-услуги, школа бариста и курсы сомелье.
  • Как писал в 2007 году «Ъ» со ссылкой на участников рынка, «Азбука вкуса» «первой среди крупных сетевых проектов отказалась от ценовых войн и стала первооткрывателем премиального сегмента в продуктовой рознице».

#новости #магнит #азбукавкуса

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