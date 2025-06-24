Логистическая служба X5 купила курьерский сервис TopDelivery

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», оценили сделку в 100-150 млн рублей.Обновлено в 11:54 мск. В X5 рассказали, что 5Post купила курьерскую службу TopDelivery для запуска сервиса доставки до двери.Сервис доставки 5Post (входит в X5) выкупил юрлицо курьерской службы TopDelivery. На смену собственников обратил внимание «Интерфакс».По данным ЕГРЮЛ, 99,99% долей ООО «Интернет логистика» перешли ООО «5 Пост», 0,01% — ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».Инвестиционный банкир Илья Шумов полагает, что стоимость сделки могла составить 100 млн рублей; гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил компанию в 150 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».TopDelivery специализируется на доставке из интернет-магазинов по России. Компания основана в 2011 году Глебом Никулиным и Кириллом Ягодкиным, они в равных долях владели бизнесом. Сервис работает в 70 регионах. «Коммерсантъ» направил запросы в пресс-службу X5 и TopDelivery.#новости #x5group #5post #topdelivery