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Карина Пардаева
Ритейл

«Лента» купит челябинскую торговую сеть «Молния»

Сумма сделки не раскрывается.

Источник фото: «Лента» / Telegram
Источник фото: «Лента» / Telegram
  • В компании считают, что покупка усилит позиции «Ленты» на Центральном Урале, считают в торговой компании. В сделку войдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов, 49 магазинов Spar у дома и три распределительных центра.

  • Магазины «Молнии» перейдут под управление соответствующих форматов «Ленты». Сотрудники сохранят работу.

  • Компания уже получила одобрение ФАС. Покупка будет финансироваться за счёт собственных средств «Ленты».
  • ООО «Молл» управляет 72 магазинами в Челябинской области. За 2024 год общая выручка «Молнии» составила 20,6 млрд рублей при торговой площади сети более 60 тысяч м². На момент сделки все магазины находятся в аренде.

#новости #лента

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