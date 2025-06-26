«Лента» купит челябинскую торговую сеть «Молния»

Сумма сделки не раскрывается.Источник фото: «Лента» / TelegramВ компании считают, что покупка усилит позиции «Ленты» на Центральном Урале, считают в торговой компании. В сделку войдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов, 49 магазинов Spar у дома и три распределительных центра.Магазины «Молнии» перейдут под управление соответствующих форматов «Ленты». Сотрудники сохранят работу.Компания уже получила одобрение ФАС. Покупка будет финансироваться за счёт собственных средств «Ленты».ООО «Молл» управляет 72 магазинами в Челябинской области. За 2024 год общая выручка «Молнии» составила 20,6 млрд рублей при торговой площади сети более 60 тысяч м². На момент сделки все магазины находятся в аренде.#новости #лента