Российское юрлицо гипермаркетов OBI подало заявку на регистрацию товарного знака QBI — источники «Ъ» допускают смену названия

В самой OBI говорят: это «часть стратегии по формированию бренд-портфеля, который компания может использовать в будущем».Заявку в Роспатент подало ООО «Оби ФЦ», пишет «Ъ» со ссылкой на данные СПАРК. Заявленный логотип оформлен в фирменных цветах сети строительных магазинов.Скриншот vc.ruСкриншот vc.ruНемецкая OBI объявила об уходе из России ещё в марте 2022 года. Позже местные магазины возобновили работу на фоне конфликта головной компании с местными менеджерами, но зарубежный владелец вышел из бизнеса.После этого у российского подразделения пять раз сменились собственники. В июне 2025 года владельцем стала «Гермес» — ФАС согласовала увеличение её доли до 65%.Необходимость сменить название стоит перед российской частью OBI с 2022 года, когда немецкая сторона в одностороннем порядке расторгла с ней лицензионные соглашения, предоставив полгода на ребрендинг. Процесс затянулся из-за судебных разбирательств, по итогам которых суд в Москве признал расторжение законным.В консалтинге One Story сказали «Ъ», что выбор схожего названия позволил бы компании минимизировать расходы на маркетинг. По оценке «Infoline-Аналитики», «мягкий» ребрендинг обойдётся OBI как минимум в 50 млн рублей.Источник фото: ForbesВ 2024 году переименовалось российское подразделение «Леруа Мерлен» — конкурента OBI. Оно выбрало название «Лемана Про».#новости #obi