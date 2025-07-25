Логистическая компания Exmail увеличила сумму иска к «Авито» до 2,7 млрд рублей

Его подали в январе 2025 года из-за закрытия пунктов выдачи заказов.ООО «Группа компаний “Иксмэил”» (Exmail) увеличило сумму иска к «Авито» с 1,1 млрд рублей до более чем 2,7 млрд рублей, сообщило «РИА Новости» из зала суда. Представитель истца пояснил, что сумму уточнили «на дату судебного заседания».Суд также по ходатайству ответчика привлёк в качестве третьего лица временного управляющего «Группы компаний “Иксмэил”». Ответчик пояснил, что Арбитражный суд Красноярского края в начале июля 2025 года ввёл в отношении истца процедуру наблюдения.Компания подала иск в январе 2025 года. 25 июля суд принял решение об отложении судебного разбирательства, следующее заседание назначено на 5 сентября 2025 года.В Exmail уточняли, что поводом для заявления стало закрытие проекта пунктов выдачи заказов «Авито» через логистического оператора. При том что обязательства по договору исполняли «надлежащим образом». «Авито» открыл в регионах первые собственные ПВЗ совместно с Exmail в апреле 2022 года.В «Авито» говорили, что сотрудничество с оператором официально завершилось 15 октября 2024 года, компания получила письменное подтверждение об отсутствии претензий. По словам сервиса, партнёрство решили не продлевать в том числе из-за большого количества жалоб пользователей о повреждениях и утерях посылок.Представитель Exmail говорил «Ведомостям», что после расторжения договора с «Авито» компания оказалась в ситуации банкротства.Источник: «Авито» #новости #авито #exmail