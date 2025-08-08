Популярное
Виктория Ли
Ритейл

В Пекине открылся один из первых в стране магазинов для массовой продажи гуманоидных роботов с «полным» спектром услуг — от покупки до ремонта

Robot Mall работает по принципу автосалона: он предлагает услуги ремонта и сервисного обслуживания, а также продажу запасных частей.

Источник: Global Times
  • Магазин расположился в робототехническом кластере Пекина — районе Ичжуан, где базируется более 300 компаний: вместе они собирают половину от всех роботов в городе. Возле Robot Mall находится и ресторан, где посетителей обслуживают также роботы: они готовят еду, подают блюда и исполняют рок-музыку.
  • Общая площадь магазина составляет 4000 м². Первый этаж служит своего рода музеем: там представлены наработки Пекинского центра инноваций, Unitree, UBtech и других компаний.
Источник: AP Photo/Mahesh Kumar A
Источник: AP Photo/Mahesh Kumar A
  • Второй этаж отведён под интерактивную зону: здесь можно сыграть с роботами в баскетбол или шахматы, послушать «оперное» пение, погладить игрушечного робопса или динозавра. На третьем этаже расположились сервисный центр и мастерские, а последний зарезервирован для деловых встреч.

  • Всего в Robot Mall представлено свыше сотни моделей роботов от более чем 50 брендов. Часть разработана под нужды бизнеса — например, для медицины и промышленности. Другие рассчитаны на массового покупателя — в основном, чтобы помочь с бытовыми проблемами. Есть также и робокопии Альберта Эйнштейна и китайского императора Цинь Шихуанди.

Источник: Reuters
  • Стоят роботы от 2000 юаней (22 034 рубля по курсу ЦБ на 8 августа 2025 года) до «нескольких миллионов» юаней.
  • По словам директора Robot Mall Ван Ифаня, проект ориентирован на поддержку производителей роботов, которым зачастую не хватает опыта в маркетинге и продажах. Он отметил, что массовое производство может усугубить ситуацию. «Мы хотим помочь производителям адаптироваться под реальный спрос», — добавил Ифань.
  • Форматом Robot Mall заинтересовались в других регионах Китая, а также за рубежом: в частности, открыть похожие заведения хотят в Германии и Саудовской Аравии.

  • Как отмечает Global Times, в 2024 году две трети всех патентных заявок в сфере робототехники были поданы в Китае.

