В Пекине открылся один из первых в стране магазинов для массовой продажи гуманоидных роботов с «полным» спектром услуг — от покупки до ремонта

Всего в Robot Mall представлено свыше сотни моделей роботов от более чем 50 брендов. Часть разработана под нужды бизнеса — например, для медицины и промышленности. Другие рассчитаны на массового покупателя — в основном, чтобы помочь с бытовыми проблемами. Есть также и робокопии Альберта Эйнштейна и китайского императора Цинь Шихуанди.