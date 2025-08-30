Популярное
Таня Боброва
Ритейл

«Магнит» раскрыл сумму покупки «Азбуки вкуса» — 29,65 млрд рублей

Ритейлер договорился купить сеть магазинов в апреле 2025 года.

  • Внимание на сумму сделки в отчётности ритейлера за первое полугодие 2025 года обратили «Ведомости».
  • О том, что «Магнит» договорился о покупке контрольного пакета в ООО «Городской супермаркет» — операционной компании «Азбуки вкуса», — в апреле 2025 года рассказали источники РБК. Тогда же «Магнит» подтвердил покупку, а в мае сделку закрыли.
  • «Магнит» стал владельцем 81,55% в уставном капитале «Азбуки вкуса». Общая торговая площадь выкупаемых активов составила 100,4 тысячи м². В сделку также вошли три распределительных центра, складская инфраструктура и пять кулинарных, кондитерских и хлебопекарных производств.
  • «Азбуку вкуса» основали в 1997 году Максим Кощеенко, Олег Лыткин, Сергей Верещагин и Олег Трыкин. Последние двое вышли из бизнеса в 2012 году. На апрель 2025 года у сети был 171 магазин в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Источник: «Азбука вкуса»
#новости #азбукавкуса

5
2
33 комментария