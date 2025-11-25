Популярное
Артур Томилко
Ритейл

Владелец сети гипермаркетов «О‘Кей» закрыл сделку по продаже бизнеса менеджменту

Компания, владеющая магазинами, и её дочерние структуры перешли под контроль «РБФ Ритейл».

Фото ТАСС
  • Люксембургская O’key Group завершила сделку по продаже сети гипермаркетов российскому менеджменту, пишет РБК. Стороны проводят финальные регистрационные действия в ЕГРЮЛ. Финансовые условия неизвестны.
  • «РБФ Ритейл» получит магазины «О‘Кей», товарные знаки, онлайн-платформу, логистическую инфраструктуру и другие активы. Гипермаркеты продолжат работать в обычном режиме. Сеть дискаунтеров «Да!» останется под контролем O’Key Group. Магазины продолжат работать в России.
  • О планах продать сеть «О‘Кей» местному менеджменту совет директоров O’Key Group объявил в декабре 2024 года. «РБФ Ритейл» зарегистрировали месяцем раньше — в ноябре, отмечает РБК.
  • По данным «Контур.Фокуса», конечными владельцами «РБФ Ритейл» выступают Константин Арабидис (23,76%), Артём Микоев (23,76%), Ирина Патрушева (23,76%), Анна Рощина (23,76%) и Евгений Морозов (4,96%).
  • В начале 2025 года «Фонтанка» сообщила, что продажа сети менеджменту может быть промежуточным этапом. Издание писало, что сеть гипермаркетов с «высокой вероятностью» могут перепродать «Ленте».
  • Сама «РБФ Ритейл» также готовится сменить владельца. В октябре 2025 года ФАС согласовала продажу 99% компании ООО «Земун». Последнее зарегистрировано в 2024 году. С 2025-го владелица — Ольга Запорожец, до этого юрлицо принадлежало ООО «Космарт Солюшен». Других подробностей о покупателе нет.

#новости #окей

