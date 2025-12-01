Популярное
Таня Боброва
Ритейл

«Яндекс Лавка» запустила доставку роверами в Казани

Пока они развозят заказы только в Вахитовском районе.

Источник: «Яндекс»
  • Роверы «работают» в дарксторе «Яндекс Лавки» на Спартаковской улице, рассказала компания. Выбрать доставку роботом можно в приложении сервиса. В декабре 2025 года возможность заказать такую доставку появится и у тех, кто проживает в окрестностях улицы Маяковского.
  • В 2026-м компания планирует увеличить количество дарксторов с роботизированной доставкой в Казани до 30. Устройства также начнут доставлять заказы для «Еды» и «Доставки».
  • Доставку выполняют роверы четвёртого поколения — компания представила их в октябре 2025 года. У них, в частности, обновлённые лидары и подвески, благодаря чему устройства лучше «видят» окружение и преодолевают препятствия.
  • «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров в 2019 году. Они работают в 21 районе Москвы, в Иннополисе и в Мурино в Ленобласти. В конце ноября 2025 года «Яндекс Лавка» запустила доставку роверами в Приморском районе Санкт-Петербурга.

#новости #яндекславка

5
3
15 комментариев