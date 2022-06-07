Русофобия или кара небесная?

Максимально корректно пишу этот пост, чтобы не зацепить политику, и не дай Бог не ущемить чувства верующих... После февраля 2022 года, разные организации по-разному отреагировали на определенные события и покинули территорию России как рынок сбыта и оказания услуг.
Из зарубежных сайтов и услуг которыми я пользуюсь, удалил русскоязычную версию сайта Godaddy, но у него хоть альтернативная украинская версия осталась. И, честно говоря, за godaddy и минуты не грустила, отдельно напишу об этом испоганившемся до неузнаваемости ресселеру доменных имен.
При этом заблокировали три моих домена без всяких на то причин. Для понимания, я даже не профессиональный SEO-шник, а как хобби веду безобидный блог для девочек.
Хотя со мной служба поддержки общалась, как будто я как минимум руковожу Кантемировской танковой дивизией... Ну да ладно...
Еще один странный побег из курятника
Сегодня обратила внимание, что пропал русский язык в интерфейсе уважаемого мною сервиса semrush. В отличие от гоудедди семраш куда полезней инструмент. Ну отключили, значит отключили...
Ок, русский язык убрали чтобы России на хвост соли насыпать, но почему не добавили украинский язык?
Для меня это загадка...
Для в принципе без разницы, я свободно владею как на русском, так и на украинском и умеренно на английском (по темам программирования конечно не так хорошо как разговорный). Но проблема в том что не каждый разработчик понимает отчеты об ошибках на английском...
P.S
Semrush сильная штука, но в отношении Google поиска, в случае с Яндекс мало чем полезен. Если знаете аналогичный инструмент с функциями семраш для Яндекс напишите, пожалуйста в комментариях.
Это не русофобия. Это культура отмены. Все закономерно.
Про коллективную ответственность уже неоднократно слышала, и про по бомбы по Берлину в 1945 году.) А культура отмены это что-то новое в моем словарном запасе. Возможно Вы и правы, но мне кажется здесь будет прав кто сильнее окажется как всегда... Так что думаю еще рано рассуждать о добре и зле, хотя хочется чтобы всегда торжествовало добро.)
Спокойно примите то, что происходит. Их софт… Проблема будет в другом, как вернуться на рынок на котором отличился и ушёл.
Да чисто с экономической точки зрения им плевать на этот рынок, иначе бы не уходили. Это на карте мира большое пятно, а если бы была экономическая карта где размеры стран в соответствии с уровнем экономики, мы бы были там точечкой не более чем Люксембург сейчас на глобусе. Покупная способность на минимуме и судя по всему чем дальше в лес тем злее партизаны...
Вы ошибаетесь. В Европе рынка it нет(мелкий). Россия самый большой рынок it в Европе.
Ну если Вам от этой мысли легче или приятней жить, ок, я поддержу Вас, будем считать так Вы сказали. Взамен прошу Вас считать вместе со мной, что мне 17 лет, идеально стройная фигура и я только начала жить....)))
В вас смущает только фамилия)))
Откуда такие данные? Я работал в вендоре IT и продажи оборудования в Германии например в разы больше, чем в РФ. Мы были сравнимы с Польшей.
Имел ввиду ПО
Sony тоже рекламировались что заблокировали пользователей Plus на PlayStation (даже предоплпченные на год вперёд аккаунты). Потом через 2 недели все тихо вернули. Поэтому мы с вами видим очередной способ попиариться.
Возможно... Думаю еще многое может изменится много раз... Цыплят по осени считают...
К сожалению, я вижу вокруг себя глобально корыстный и циничный мир. Которое скорее живет по правилу победителей не судят. Им по большому счету плевать кого клеймить. Уверяю Вас если бы немцы в 1945 году выиграли, они бы были не проклятые фашисты, а уважаемые партнеры с которыми бы вели дела и жали руку.
В этой ситуации допускаю пойдет по аналогичному сценарию. Если победит РФ, простят всё и разведут руками. А если наоборот, так будете невыездным нацистом до конца жизни, и дети и внуки пока не покаяться!
К сожалению, всё как то так цинично и есть. Банальность зла...
Немцев в Европе до сих пор недолюбливают. И это спустя 77 лет после окончания ВМВ. А тут всё только начинается.
Не соглашусь. Вот 1941 году, да плохо было быть немцем. Но так как люди сделали работу над ошибками, в наше время это передовая страна Европы.