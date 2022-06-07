Русофобия или кара небесная?

Максимально корректно пишу этот пост, чтобы не зацепить политику, и не дай Бог не ущемить чувства верующих... После февраля 2022 года, разные организации по-разному отреагировали на определенные события и покинули территорию России как рынок сбыта и оказания услуг.

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Из зарубежных сайтов и услуг которыми я пользуюсь, удалил русскоязычную версию сайта Godaddy, но у него хоть альтернативная украинская версия осталась. И, честно говоря, за godaddy и минуты не грустила, отдельно напишу об этом испоганившемся до неузнаваемости ресселеру доменных имен.

Отсутствие русского языка на сайте Godaddy

При этом заблокировали три моих домена без всяких на то причин. Для понимания, я даже не профессиональный SEO-шник, а как хобби веду безобидный блог для девочек.

Хотя со мной служба поддержки общалась, как будто я как минимум руковожу Кантемировской танковой дивизией... Ну да ладно...

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Еще один странный побег из курятника

Сегодня обратила внимание, что пропал русский язык в интерфейсе уважаемого мною сервиса semrush. В отличие от гоудедди семраш куда полезней инструмент. Ну отключили, значит отключили...

Ок, русский язык убрали чтобы России на хвост соли насыпать, но почему не добавили украинский язык?

Для меня это загадка...

Теперь нет русского языка на сайте semrush

Для в принципе без разницы, я свободно владею как на русском, так и на украинском и умеренно на английском (по темам программирования конечно не так хорошо как разговорный). Но проблема в том что не каждый разработчик понимает отчеты об ошибках на английском...

P.S